Фільм є першим документальним проєктом SWEET.TV Originals, створений KNIFE! Films разом з командою "Океану Ельзи" для всеукраїнського кінопрокату. Про це повідомляє Кіно 24. У матеріалі дізнаєтесь, коли прем'єра стрічки та подробиці сюжету.

Радимо Netflix вперше показали, який вигляд матиме Леді Гага у серіалі "Венздей": моторошне фото

Коли прем'єра фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?

6 листопада у всеукраїнський прокат виходить "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" – великий документальний фільм про головний гурт незалежної України. Прем'єра відбулася в усіх кінотеатрах України. Напередодні прокату команда презентувала офіційний трейлер.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

В основі фільму деталізована та драматична 30-річна історія колективу, пісні якого єднають українців і стали символом свободи, любові та боротьби.

Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" поєднує унікальні архівні матеріали, невідомі факти й щирі спогади людей, які створювали та розвивали історію гурту. Це відверта розповідь, у якій поряд із музичними перемогами й великою популярністю були й особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики, які переживала країна.



Фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму" / Кадр із фільму

Серед ключових подій – часи, коли на початках гурт у Львові ніхто не сприймав серйозно, історії про переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміну складу гурту, шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу. А ще – народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни.

Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події та моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав. Усі ті виступи, репетиції, зустрічі, прощання, радощі та труднощі, важкі рішення. І пригадавши то все, розумієш, скільки моментів залишалося поза очима публіки. У фільмі ми чесні й відверті. Усі, хто брав учать у зйомках, хто в різні етапи був частиною життя і шляху ОЕ,

– поділився Святослав Вакарчук.

Режисером фільму став Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, сценарист – Вадим Переверзєв.

Максим Сердюк зазначив, що неважливо, чи слухають їх (гурт ОЕ – Кіно 24) щодня, чи знають лише головні хіти, адже значення цього гурту виходить далеко за межі музики. Він додав, що завдяки фільму кожен зможе зрозуміти, як "Океан Ельзи" став легендарним явищем для нашої країни.