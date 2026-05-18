Не смотрите их в одиночку: 3 новых триллера, от которых волосы дыбом

18 мая, 22:06
Мария Примыч
Основные тезисы
  • 24 Канал подготовил подборку новых триллеров с описаниями сюжетов и трейлерами.
  • Среди триллеров есть "На помощь!", "Одинокий" и "Вершина" с рейтингами IMDb 6.8/10, 6.1/10 и 6.1/10 соответственно.

Не все люди могут смотреть триллеры в одиночку, ведь у них бывает жутковатый сюжет. Если же вы все-таки хотите посмотреть фильм такого жанра, то можно пригласить за компанию друзей.

24 Канал подготовил подборку новых триллеров. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте фильм, который понравился больше всего.

Какие новые триллеры нельзя пропустить?

"На помощь""

  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

Брэдли Престон и его сотрудница Линда Лиддл единственные выжившие в авиакатастрофе. Они оказываются на необитаемом острове, поэтому должны забыть обиды и объединиться, чтобы остаться в живых. В таких сложных условиях должность неважна. Теперь Брэдли полностью зависит от Линды, которую постоянно обесценивал.

"Одинокий"

  • Рейтинг IMDb: 6.1/20

Майкл Мейсон – бывший правительственный наемник, отшельник, который живет на шотландском острове. Однажды он спасает молодую девушку от смертельного шторма и втягивает их обоих в опасность.

"Вершина"

  • Рейтинг IMDb: 6.1/10

Сюжет разворачивается вокруг Саши (Шарлиз Терон), которая ищет утешение в дикой природе, но втягивается в смертельную игру с безжалостным хищником (Тарон Эджертон).

