Не смотрите их в одиночку: 3 новых триллера, от которых волосы дыбом

Не все люди могут смотреть триллеры в одиночку, ведь у них бывает жутковатый сюжет.

Какие новые триллеры нельзя пропустить?

"На помощь""

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Брэдли Престон и его сотрудница Линда Лиддл единственные выжившие в авиакатастрофе. Они оказываются на необитаемом острове, поэтому должны забыть обиды и объединиться, чтобы остаться в живых. В таких сложных условиях должность неважна. Теперь Брэдли полностью зависит от Линды, которую постоянно обесценивал.

"Одинокий"

Рейтинг IMDb: 6.1/20

Майкл Мейсон – бывший правительственный наемник, отшельник, который живет на шотландском острове. Однажды он спасает молодую девушку от смертельного шторма и втягивает их обоих в опасность.

"Вершина"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Сюжет разворачивается вокруг Саши (Шарлиз Терон), которая ищет утешение в дикой природе, но втягивается в смертельную игру с безжалостным хищником (Тарон Эджертон).

