24 Канал підготував добірку нових трилерів. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів й обирайте фільм, який сподобався найбільше.
Які нові трилери не можна пропустити?
"Допоможіть"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Бредлі Престон та його співробітниця Лінда Ліддл єдині вижили в авіакатастрофі. Вони опиняються на безлюдному острові, тому повинні забути образи й об'єднатися, щоб залишитися живими. У таких складних умовах посада неважлива. Тепер Бредлі повністю залежить від Лінди, яку постійно знецінював.
"Допоможіть": дивіться онлайн трейлер фільму
"Самотник"
- Рейтинг IMDb: 6.1/20
Майкл Мейсон – колишній урядовий найманець, відлюдник, який живе на шотландському острові. Одного разу він рятує молоду дівчину від смертельного шторму й втягує їх обох у небезпеку.
"Самотник": дивіться онлайн трейлер фільму
"Верхівковий хижак"
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Сюжет розгортається навколо Саші (Шарліз Терон), яка шукає розраду в дикій природі, але втягується в смертельну гру з безжальним хижаком (Тарон Еджертон).
"Верхівковий хижак": дивіться онлайн трейлер фільму
