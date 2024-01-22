Поэтому 24 Канал подготовил для вас список фильмов с интересным сюжетом, которые держат в напряжении и заставляют беспокоиться за персонажей.

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"Свежетинка"

После бесполезных попыток Ноа устает искать себе парня в приложении для знакомств. Однажды находясь в продуктовом магазине, она встречает привлекательного Стива и решает поделиться с ним своим номером телефона.

Первое свидание проходит удачно, и Ноа сразу соглашается провести романтический уикенд вместе с новым знакомым, во время которого она узнает немало особенностей своего интересного спутника.

"Свежетинка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ловушка"

Крис, темнокожий парень, готовится отправиться вместе со своей девушкой Роуз в другой город, чтобы познакомиться с ее родителями. Они планируют провести выходные в имении семьи, возможно, будущей их общей семье.

Сначала Крис считает, что странное поведение Мисси и Дина (родителей Роуз) следует из нервных попыток принять темнокожего парня в свою семью. Но с каждым днем он обнаруживает, что окружен странными людьми, и пребывание в этом городке становится для него все сложнее. Эти люди скрывают многие тайны, которые Крису не нравятся.

"Ловушка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Суперпозиция"

Фильм рассказывает историю молодой семьи из столицы, мечтающей о тихом уголке для жизни и творчества. Стени и Тейт решаются на смелый шаг и отправляются в дикий лес. События, переживаемые этой парой, раскрываются в их подкасте, который слушают тысячи людей.

Однако однажды молодожены сталкиваются с загадочными гостями, что выгляжу, будто их копии. Какой ужас скрывается за зеркальным отражением?

"Суперпозиция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я думаю со всем этим покончить"

Джейк недавно познакомился с Люси, и решает, что пора представить свою любимую своим родителям. Люси, кажется, не столь увлечена этим решением, однако соглашается поехать с ним на семейную ферму. Хотя мысленно она уже думает, как завершить эти отношения.

Прибыв в деревню, обычное романтическое настроение превращается в напряженный триллер, а ожидания родителей Джейка становятся все тревожнее.

"Я думаю со всем этим покончить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ноцебо"

Мистический триллер рассказывает историю успешной модельерки Кристин. После загадочного события жизни женщины внезапно меняется: врачи не могут объяснить ее видения и проблемы с памятью. Семья Кристин становится жертвой этих перемен, а модные показы рушатся.

Как-то в доме появляется новая домработница. Эта незнакомка начинает лечить хозяйку с помощью народных средств, не предупреждая о возможных побочных эффектах.

"Ноцебо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Экзорцист из Ватикана"

Новинка в кинематографе, созданная на основе реальных событий из жизни Габриэля Аморта – священника, назначенного официальным экзорцистом Ватикана в конце XX века. Габриэль посвятил свою жизнь борьбе с демонами, освобождая людей от их злого влияния и проклятий посредством священных обрядов.

Однако однажды ему придется предстать перед самым страшным испытанием: злые духи будут пытаться завладеть душой ребенка и самого экзорциста.

"Экзорцист из Ватикана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Наследственность"

Увлекательный мистический триллер с высоким рейтингом раскрывает страшные тайны семьи Грэхемов. После смерти нелюдимой матери Энни, имевшей странные привычки, женщина, теперь проживающая с ее мужем и дочерью, пытается урегулировать свои мысли. Но дух усопшей матери не дает ей покоя. В их доме разворачиваются ужасающие события, за которыми стоят сверхъестественные силы.

"Наследственность": смотрите онлайн трейлер фильма