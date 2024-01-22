Тому 24 Канал підготував для вас список фільмів з цікавим сюжетом, які тримають в напрузі та змушують хвилюватися за персонажів.

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"Свіжатинка"

Після даремних спроб Ноа втомлюється шукати собі хлопця у додатку для знайомств. Одного разу, перебуваючи в продуктовому магазині, вона зустрічає привабливого Стіва та вирішує поділитися з ним своїм номером телефону.

Перше побачення проходить вдало, і Ноа відразу погоджується провести романтичний вікенд разом з новим знайомим, під час якого вона дізнається чимало особливостей про свого цікавого супутника.

"Свіжатинка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пастка"

Кріс, темношкірий хлопець, готується відправитися разом зі своєю дівчиною Роуз до іншого міста, щоб познайомитися з її батьками. Вони планують провести вихідні в маєтку родини, можливо, майбутньої їхньої спільної сім'ї.

Спочатку Кріс вважає, що дивна поведінка Міссі та Діна (батьків Роуз) випливає з нервових спроб прийняти темношкірого хлопця у свою родину. Але з кожним днем він виявляє, що оточений дивними людьми, і перебування в цьому містечку стає для нього все складнішим. Ці люди приховують багато таємниць, які Крісу не подобаються.

"Пастка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суперпозиція"

Фільм розповідає історію молодої сім'ї зі столиці, яка мріє про тихий куточок для життя та творчості. Стені та Тейт зважуються на сміливий крок і вирушають до дикого лісу. Події, які переживає ця пара, розкриваються у їхньому подкасті, який слухають тисячі людей.

Проте одного разу молодята стикаються з загадковими гостями, що виглядаю, ніби їхні копії. Який жах приховується за цим дзеркальним відображенням?

"Суперпозиція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я думаю з усім цим покінчити"

Джейк недавно познайомився з Люсі, і вирішує, що вже час представити свою кохану своїм батькам. Люсі, здається, не настільки захоплена цим рішенням, однак погоджується поїхати з ним на сімейну ферму. Хоча подумки вона вже думає, як завершити ці стосунки.

Прибувши в село, звичайний романтичний настрій перетворюється на напружений трилер, а очікування батьків Джейка стають все тривожнішим.

"Я думаю з усім цим покінчити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ноцебо"

Містичний трилер розповідає історію успішної модельєрки Крістін. Після загадкової події життя жінки раптово змінюється: лікарі не можуть пояснити її видіння та проблеми з пам'яттю. Сім'я Крістін стає жертвою цих змін, а модні покази руйнуються.

Якось в домі появляється нова хатня робітниця. Ця незнайомка починає лікувати господиню за допомогою народних засобів, не попереджаючи про можливі побічні ефекти.

"Ноцебо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Екзорцист з Ватикану"

Новинка в кінематографі, створена на основі реальних подій із життя Габріеля Аморта – священника, якого призначили офіційним екзорцистом Ватикану наприкінці XX століття. Габріель присвятив своє життя боротьбі з демонами, визволяючи людей від їхнього злого впливу та проклять за допомогою священних обрядів.

Проте одного разу йому доведеться стати перед найстрашнішим випробуванням: злі духи намагатимуться заволодіти душею дитини та самого екзорциста.

"Екзорцист з Ватикану": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спадковість"

Захопливий містичний трилер із високим рейтингом розкриває страшні таємниці сім'ї Грехемів. Після смерті відлюдькуватої матері Енні, що мала дивні звички, жінка, яка тепер проживає з її чоловіком та донькою, намагається врегулювати свої думки. Але дух покійної матері не дає їй спокою. У їхньому будинку розгортаються жахливі події, за якими стоять надприродні сили.

"Спадковість": дивіться онлайн трейлер фільму