24 Канал подготовил подборку напряженных триллеров, которые заставят вас затаить дыхание от холода и напряжения.

Adv

популярные видео

"Замерзшие" (2010)

Рейтинг IMDb: 6,2

Трое друзей решают в последний раз спуститься с горной трассы перед закрытием курорта. Однако из-за досадной ошибки сотрудника герои зависают в кресле подъемника на огромной высоте. Курорт закрывается на целую неделю, поэтому крики о помощи в ночной темноте никто не слышит. Штормовой ветер пронизывает до костей, а под ногами их уже поджидают голодные хищники. Друзьям приходится принять страшное решение и рискнуть всем, пока мороз окончательно не сковал их тела.

"Замерзшие": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают напряжение, умение режиссера выжать максимум страха из минимальной локации и убедительные эмоции актеров. Однако часть рецензентов указывает на нелогичные поступки персонажей в критические моменты и некоторую предсказуемость развития событий.

Реклама

"Ветреная река" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,7

Однажды лесничий находит замерзшее тело местной девушки среди бескрайних снегов индейской резервации в штате Вайоминг. Расследовать это убийство приезжает молодая агент ФБР, которая совершенно не готова к лютым морозам и суровым правилам глуши. Вместе с охотником она идет по следам преступников сквозь снежные бури, которые быстро заметают все улики.

"Ветреная река": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели высоко оценивают глубокий драматизм истории, мрачную визуальную эстетику заснеженных пейзажей и напряженный сценарий. Впрочем, критики обращают внимание на чрезмерную жестокость отдельных сцен.

"Арктика" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,8

Пилот небольшого самолета терпит крушение в безлюдной ледяной пустыне. Теперь мужчине приходится в одиночку бороться за жизнь среди вечной мерзлоты. Он ежедневно выходит на лед за рыбой, терпеливо ждет спасения, но долгожданный спасательный вертолет разбивается прямо на его глазах. В кабине разбившейся машины пилот находит тяжело раненую женщину, которая не переживет еще одну морозную ночь без лекарств. Герой покидает свое безопасное убежище и везет потерявшую сознание незнакомку на санях через ледяные горы к далекой полярной станции.

Реклама

"Арктика": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят фильм за отсутствие лишних диалогов и невероятную игру Мадса Миккельсена в кадре. В то же время критики отмечают, что в сюжете не хватает предыстории главного героя, а монотонность ледяных пейзажей может утомлять зрителя.

Для любителей фильмов ужасов мы подготовили подборку хорроров, которые в свое время перевернули представления об этом жанре.