24 Канал підготував добірку напружених трилерів, які змусять вас затамувати подих від холоду та напруги.

Adv

популярні відео

"Замерзлі" (2010)

Рейтинг IMDb: 6,2

Троє друзів вирішують востаннє спуститися з гірської траси перед закриттям курорту. Однак через прикру помилку працівника герої зависають у кріслі підіймача на величезній висоті. Курорт зачиняється на цілий тиждень, тож крики про допомогу серед нічної темряви ніхто не чує. Штормовий вітер пронизує до кісток, а під ногами на них уже чекають голодні хижаки. Друзям доводиться ухвалити страшне рішення і ризикнути всім, поки мороз остаточно не скував їхні тіла.

"Замерзлі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають напругу, вміння режисера витиснути максимум страху з мінімальної локації та переконливі емоції акторів. Однак частина рецензентів вказує на нелогічні вчинки персонажів у критичні моменти та певну передбачуваність розвитку подій.

Реклама

"Вітряна ріка" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,7

Одного дня лісничий знаходить замерзле тіло місцевої дівчини серед безкраїх снігів індіанської резервації у штаті Вайомінг. Розслідувати це вбивство приїжджає молода агентка ФБР, яка зовсім не готова до лютих морозів та суворих правил глушини. Разом із мисливцем вона йде за слідами злочинців крізь сніжні бурі, які швидко замітають усі докази.

"Вітряна ріка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі високо оцінюють глибокий драматизм історії, гнітючу візуальну естетику засніжених пейзажів та напружений сценарій. Втім, критики звертають увагу на надмірну жорстокість окремих сцен.

"Арктика" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,8

Пілот невеликого літака зазнає аварії в безлюдній крижаній пустелі. Тож тепер чоловік змушений самотужки боротися за життя серед вічної мерзлоти. Він щодня виходить на кригу по рибу, терпляче чекає на порятунок, але довгоочікуваний рятувальний гелікоптер розбивається прямо на його очах. У кабіні розбитої машини пілот знаходить важкопоранену жінку, яка не переживе ще одну морозну ніч без ліків. Герой залишає свій безпечний притулок і тягне непритомну незнайомку на санях крізь крижані гори до далекої полярної станції.

Реклама

"Арктика": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять фільм за відсутність зайвих діалогів та неймовірну гру Мадса Міккельсена в кадрі. Водночас критики зауважують, що сюжету бракує передісторії головного героя, а монотонність крижаних краєвидів може втомити глядача.

Для любителів фільмів жахів ми підготували добірку горорів, які свого часу перевернули уявлення про цей жанр.