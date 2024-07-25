Главные герои триллеров обычно сталкиваются с опасностью или риском, что усиливает ощущение напряжения. Выбирайте в материале Кино 24 высокорейтинговую ленту, которая заставляет следить за развитием событий с интересом и беспокойством.

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"Шестое чувство"

Рейтинг IMDb: 8.2

Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается с чрезвычайно сложным и тревожным случаем: восьмилетний мальчик, по имени Коул переживает страшные видения. Его часто посещают призраки умерших людей, которые когда-то были убиты. Эти духи валят на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев, что создает для Коула ужасный и тревожный мир.

Как врач, Малкольм Кроу чувствует свое бессилие в попытках помочь мальчику, ведь традиционные методы терапии не дают результатов. Однако, как человек, он не может остаться равнодушным. Малкольм пытается разгадать ключ к ужасному миру Коула, в котором чувствуется дыхание смерти и распускаются страшные цветы боли.

Его цель – понять природу этих видений и найти способ помочь мальчику обрести мир и покой в его страшном мире.

"Шестое чувство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Затерянная"

Рейтинг IMDb: 8.1

Эми и Ник казались идеальной парой. После того как в их жизни начинается кризис, они решают оставить Манхэттен, где жили, и переехать в Миссури – родной город Ника. После пяти лет совместной жизни, супруги готовятся отметить годовщину свадьбы, на которую приглашены близкие и знакомые. Однако на празднике Ник заявляет, что его жена Эми исчезла.

Сразу после этого город охватывает настоящая медийная и полицейская буря. Все указания свидетельствуют о том, что женщина пропала не просто так, а вследствие насилия. Доказательства подталкивают общество к мысли, что Ник причастен к ее исчезновению.

В попытках доказать свою невиновность, Ник проводит собственное расследование. Но его усилия сталкиваются с темными тайнами и скелетами в шкафу, которые скрывает сама пара. Ник с каждым днем все больше запутывается в хитросплетениях обстоятельств и тайн, ставящих под сомнение его хорошую репутацию и даже его волю к борьбе.

"Затерянная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семь"

Рейтинг IMDb: 8.4

Детектив Уильям Сомерсет, ветеран уголовного розыска, с нетерпением ждет момента, когда сможет уйти на пенсию и отправиться как можно дальше от города, его проблем и грешных обитателей. Однако всего за 7 дней до своей отставки Сомерсету приходится столкнуться с двумя неприятностями: его молодой напарник, детектив Милс, начинает работать вместе с ним, и в городе происходит особенное убийство.

Опытный следователь быстро понимает, что это преступление может быть лишь началом серии подобных событий. Его предположения подтверждаются, когда новости начинают свидетельствовать о новых убийствах. Сомерсет понимает, что убийца наказывает своих жертв за их смертные грехи, а это означает, что преступники, ставшие жертвами, нарушили серьезные моральные законы.

Перед Сомерсетом встает сложный выбор: вернуться к работе, чтобы раскрыть эту страшную серию убийств и предотвратить дальнейшие преступления, или оставить дело на менее опытного напарника Милса.

"Семь": смотрите онлайн трейлер фильма

Элементы психологического напряжения, загадок и тайн уже ждут вашего просмотра в нашей свеженькой подборке высокорейтинговых триллеров.