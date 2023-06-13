Авария произошла в штате Вермонт 12 июня. В Трита Уильямса врезался внедорожник, когда он управлял мотоциклом по трассе. Смерть артиста подтвердила его семья.

Смотрите также Шеннен Догерти, которая болеет раком, отреагировала на экоцид в Украине

Трит Уильямс погиб в ДТП

Согласно отчету полиции штата Вермонт, актер, управлявший мотоциклом, столкнулся с возвращавшим на стоянку автомобилем. Уильямс не смог внезапно притормозить и его выбросило из мотоцикла. На место ДТП прилетел вертолет, чтобы срочно доставить Уильямса в больницу в Олбане, штат Нью-Йорк. Впрочем, от полученных травм актер скончался.

С большой грустью сообщаем, что наш любимый Трит Уильямс умер сегодня вечером в Дорсете после смертельной аварии на мотоцикле,

– говорится в заявлении семьи.

Семья дополнила: "Как вы можете представить себе, сейчас мы шокированы и очень расстроены. Трет очень любил нас всех, свою жизнь и свое ремесло, и был действительно на вершине своей актерской карьеры".

Родные актера попросили журналистов уважать их, не беспокоить вопросами и дать время пережить горе.

Трит Уильямс / Wikipedia

Воспоминания об актере

Актер Грегори Смит, сыгравший экранного сына Уильяма в фильме "Эвервуд", поделился воспоминаниями: "Это разрушительная новость. Трит был прекрасным человеком и блестящим актером. Больше всего он очень любил свою семью. Я очень благодарен за время, которое я провел с его большой телевизионной семьей. Он произвел на меня неизгладимое впечатление в годы моего становления".

Агент актера Барри Макферсон рассказал, что режиссеры очень любили работать с Тритом: "Он погиб. Я просто опустошен. Он был лучшим мужчиной. Он был таким талантливым. Он был актером для всех актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда от конца 1970-х годов".

Трит Уильямс / The Hollywood Reporter

Что известно о Трите Уильямсе

Ричард Трит Уильямс родился 1 декабря 1951 года в городе Стемфорд, штат Коннектикут. Получил образование в школе Кент и обучался в колледже Франклина и Маршалла в штате Пенсильвания. Позже он присоединился к престижному репертуарному театру Фултон, где исполнял классические и современные драмы, а также мюзиклы. Уильямс совершил свой дебют на Бродвее в 1972 году в спектакле Grease.

В кино он впервые появился в фильме "Смертельный герой" (1975). Среди других известных работ актера: "Орел приземлился" (1976 год), "Вспышка" (1984 год), "Чем заняться мертвецу в Денвере" (1995 год), "Фантом" (1996 год).

Трит Уильямс был трижды номинирован на премию Золотой глобус как лучший дебютант за "Волосы" (1979 год), лучший актер за "Принц города" (1981 год) и лучшую мужскую роль за "Трамвай "Желание" (1984 год).

25 июня 1988 года Уильямс женился на Пэм Ван Сент. У них двое детей: сын Гилл Уильямс (1992 года) и дочь Элинор Уильямс (1998 года).

Трит Уильямс с детьми / People