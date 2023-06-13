Аварія сталася у штаті Вермонт 12 червня. У Тріта Вільямса врізався позашляховик, коли він керував мотоциклом по трасі. Смерть артиста підтвердила його родина.

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Тріт Вільямс загинув у ДТП

Згідно зі звітом поліції штату Вермонт, актор, який керував мотоциклом, стикнувся з автомобілем, що повертав на стоянку. Вільямс не зміг раптово пригальмувати і його викинуло з мотоцикла. На місце ДТП прилетів вертоліт, щоб терміново доставити Вільямса до лікарні в Олбані, штат Нью-Йорк. Втім, від отриманих травм актор помер.

З великим сумом повідомляємо, що наш улюблений Тріт Вільямс помер сьогодні ввечері в Дорсеті після смертельної аварії на мотоциклі,

– йдеться в заяві родини.

Сім’я доповнила: "Як ви можете собі уявити, зараз ми шоковані й дуже засмучені. Тріт дуже любив нас усіх, своє життя та своє ремесло, і був справді на вершині своєї акторської кар’єри".

Рідні актора попросили журналістів поважати їх, не турбувати питаннями та дати час, що пережити горе.

Тріт Вільямс / Wikipedia

Спогади про актора

Актор Грегорі Сміт, який зіграв екранного сина Вільяма у фільмі "Евервуд", поділився спогадами: "Це руйнівна новина. Тріт був чудовою людиною і блискучим актором. Понад усе він дуже любив свою родину. Я дуже вдячний за час, який я провів з його великою телевізійною родиною. Він справив на мене незабутнє враження в роки мого становлення".

Агент актора Баррі Макферсон розповів, що режисери дуже любили працювати з Трітом: "Він загинув. Я просто спустошений. Він був найкращим чоловіком. Він був таким талановитим. Він був актором для всіх акторів. Режисери любили його. Він був серцем Голлівуду від кінця 1970-х років".

Тріт Вільямс / The Hollywood Reporter

Що відомо про Тріта Вільямса

Річард Тріт Вільямс народився 1 грудня 1951 року у місті Стемфорд, штат Коннектикут. Отримав освіту в школі Кент та навчався у коледжі Франкліна і Маршалла в штаті Пенсильванія. Пізніше він приєднався до престижного репертуарного театру Фултон, де виконував класичні та сучасні драми, а також мюзикли. Вільямс зробив свій дебют на Бродвеї у 1972 році у виставі Grease.

У кіно він вперше з’явився у фільмі "Смертельний герой" (1975 рік). Серед інших відомих робіт актора: "Орел приземлився" (1976 рік), "Спалах" (1984 рік), "Чим зайнятися мерцю в Денвері" (1995 рік), "Фантом" (1996 рік).

Тріт Вільямс був тричі номінований на премію Золотий глобус як найкращий дебютант за "Волосся" (1979 рік), найкращий актор за "Принц міста" (1981 рік) та найкращу чоловічу роль за "Трамвай "Бажання" (1984 рік).

25 червня 1988 року Вільямс одружився з Пем Ван Сент. У них є двоє дітей: син Гілл Вільямс (1992 року) і дочка Елінор Вільямс (1998 року).

Тріт Вільямс з дітьми / People