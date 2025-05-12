К сожалению, среди известных людей до сих пор остаются те, кто не осознает, каково истинное лицо России и какую кровавую войну она ведет в Украине. Часто разочарованием года становятся именно турецкие актеры.

В частности, недавно появилась информация, что Бурак Озчивит планирует сняться в российском фильме, охотно посещает Москву и сознательно "не замечает" войны в Украине. В новой подборке от Кино 24 – список турецких актеров, чья позиция вызывает возмущение.

Смотрите также 3 самые жуткие триллеры в мире, которые смогут посмотреть только самые смелые зрители

Фахрие Эвжен

Фахрие Эвжен – популярная турецкая актриса, которая получила славу благодаря роли в сериале "Королек – птичка певчая". С тех пор украинские зрители влюбились в ее красоту и талант.

Однако сейчас актриса оказалась среди тех, кто по непонятным причинам демонстрирует любовь к России и замалчивает войну в Украине. Недавно она даже опубликовала фото с подписью "Россия" с эмодзи в форме сердечка, что, вероятно, свидетельствует о ее приверженности к стране-оккупанту.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит – звезда таких популярных сериалов, как "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая". Несмотря на полномасштабную войну и международную критику, актер согласился принять участие в съемках новогодней российской комедии "Елки-11".

Это решение вызвало волну возмущения среди украинцев и его поклонников со всего мира. Актер, который долгое время оставался любимцем украинской аудитории, теперь оказался в центре скандала и подвергается критике за сотрудничество со страной-агрессором.

Ханде Эрчел

Ханде Эрчел получила широкую известность благодаря роли Эды в сериале "Постучись в мою дверь". Зрители часто отзываются о ней как о доброжелательном и искреннем человеке, что неоднократно подтверждалось в социальных сетях. Однако последние события вызвали разочарование среди ее украинских фанатов.

Несмотря на тяжелую войну в Украине, актриса отправилась в Россию – страны-агрессора, что стало шоком для многих.

Ханде Эрчел не сделала ни одного публичного заявления с осуждением насилия и военной агрессии. Наоборот, в сети распространяются многочисленные видео, на которых актриса появляется на российских красных дорожках, позирует для фото, дает интервью, говорит фразы на русском и выражает симпатию к стране-оккупанту.