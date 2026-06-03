Забудьте эти ленты: 3 популярных турецких сериала, актеры которых поддерживают Россию

Турецкие сериалы испокон веков имели своих поклонников, ведь это особые истории, полные восточных страстей, неожиданных сюжетных поворотов и ярких эмоций. К тому же большинство из них имеют большое количество эпизодов, которые затягивают зрителей в длительный просмотр.

Однако некоторые ленты часть аудитории перестает смотреть из-за актеров, которые оказались в центре споров относительно своей гражданской позиции. Во многих турецких сериалах снимаются звезды, которых критикуют из-за отсутствия четкой позиции или публичной поддержки страны-агрессора. В материале 24 Канала рассказываем о трех таких турецких сериалах.

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"Королек – птичка певчая"

Среди таких сериалов – старая, но хорошо известная многим лента "Королек – птичка певчая". Премьера сериала состоялась еще в 2013 году. Одну из главных ролей в нем сыграл Бурак Озчивит, который во время полномасштабной войны посещал Россию и даже согласился сниматься в российском фильме. Поэтому часть украинских зрителей резко раскритиковала актера и поставила под сомнение его гражданскую позицию.

В сериале "Королек – птичка певчая" он воплотил одного из ключевых персонажей.



Актер в сериале "Королек – птичка певчая" / Кадр из сериала

"Постучись в мою дверь"

Еще одним популярным турецким сериалом является "Постучись в мою дверь". В 2020 году сеть буквально не утихала от обсуждения этой ленты. Главную роль в сериале сыграла Ханде Эрчел, которая во время полномасштабной российско-украинской войны неоднократно попадала в громкие скандалы.



Ханде Эрчер в роли Эды / Кадр из сериала

Актриса приезжала в Россию и публиковала фото из Москвы, чем вызвала волну критики среди украинских поклонников. Из-за отсутствия четкой публичной позиции относительно войны многие украинские фанаты разочаровались в ней как в актрисе и публичном лице.

"Если сильно полюбишь"

Это турецкий сериал, который выходил в 2023 году. Одну из ролей в нем сыграла Хафсанур Санджактутан. Актриса также посещала Россию во время полномасштабной войны – в частности ее заметили на музыкально-футбольном фестивале.



Актриса в сериале "Если сильно полюбишь" / Кадр из сериала

Такие турецкие сериалы часто приобретают популярность во всем мире. В то же время для многих украинских зрителей важен не только сюжет или актерская игра, но и гражданская позиция артистов. Именно поэтому поведение и публичные действия некоторых актеров могут влиять на желание аудитории смотреть те или иные ленты.