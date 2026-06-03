Однак деякі стрічки частина аудиторії перестає дивитися через акторів, які опинилися в центрі суперечок щодо своєї громадянської позиції. У багатьох турецьких серіалах знімаються зірки, яких критикують через відсутність чіткої позиції або публічну підтримку країни-агресорки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про три такі турецькі серіали.

Дивіться також 10 найгучніших прем'єр 2026 року, які не можна пропустити

"Корольок – пташка співоча"

Серед таких серіалів – стара, але добре відома багатьом стрічка "Корольок – пташка співоча". Прем'єра серіалу відбулася ще у 2013 році. Одну з головних ролей у ньому зіграв Бурак Озчівіт, який під час повномасштабної війни відвідував Росію та навіть погодився зніматися в російському фільмі. Через це частина українських глядачів різко розкритикувала актора та поставила під сумнів його громадянську позицію.

У серіалі "Корольок – пташка співоча" він втілив одного з ключових персонажів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати



Актор у серіалі "Корольок – пташка співоча" / Кадр із серіалу

"Постукай в мої двері"

Ще одним популярним турецьким серіалом є "Постукай у мої двері". У 2020 році мережа буквально не вщухала від обговорення цієї стрічки. Головну роль у серіалі зіграла Ханде Ерчел, яка під час повномасштабної російсько-української війни неодноразово потрапляла в гучні скандали.



Ханде Ерчер в ролі Еди / Кадр із серіалу

Акторка приїжджала до Росії та публікувала фото з Москви, чим викликала хвилю критики серед українських шанувальників. Через відсутність чіткої публічної позиції щодо війни багато українських фанатів розчарувалися в ній як в акторці та публічній особі.

"Якщо сильно полюбиш"

Це турецький серіал, який виходив у 2023 році. Одну з ролей у ньому зіграла Хафсанур Санджактутан. Акторка також відвідувала Росію під час повномасштабної війни – зокрема її помітили на музично-футбольному фестивалі.



Акторка у серіалі "Якщо сильно полюбиш" / Кадр із серіалу

Такі турецькі серіали часто здобувають популярність у всьому світі. Водночас для багатьох українських глядачів важливим є не лише сюжет чи акторська гра, а й громадянська позиція артистів. Саме тому поведінка та публічні дії деяких акторів можуть впливати на бажання аудиторії дивитися ті чи інші стрічки.