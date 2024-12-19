3 теплых турецких фильма, которые следует посмотреть для романтического вечера

Турецкие сериалы безусловно заполонили внимание любителей страстей, любовных линий и восточного кино. Но и фильмы, созданные в Турции, тоже не уступают интересностью и романтикой.

24 Канал расскажет о турецких лентах, в которых витает дух романтики. Они будут отличным вариантом для просмотра вечером вместе со второй половинкой.

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"Рейс в Стамбул"

Одинокая девушка и галантный мужчина неожиданно встречаются в аэропорту Нью-Йорка. Между ними сразу вспыхивает искра, поэтому пара проводит бурную и незабываемую ночь вместе. Все было бы прекрасно, если бы не одна проблема – каждый из них женат.

"Рейс в Стамбул": смотрите трейлер онлайн

"Только ты"

В центре сюжета – молодая девушка Хазал с недостатками зрения и бывший боксер Али, который лишен смысла жизни. То, с каким счастьем и вдохновением Хазал относится к жизни, возвращает Али душевные силы. Их отношения продолжаются, однако проблемы девушки со зрением начинают прогрессировать. Боксер готов заработать средства на операцию для любимой.

"Только ты": смотрите триллер онлайн

"Милая и опасная"

Девушка Зелиш выросла в богатой семье, где могла ни в чем себе не отказывать. Но она никогда даже не задумывалась, что на самом деле не является родной дочерью господина Хакки. Оказалось, что он похитил ее, чтобы получить наследство на сумму 200 миллионов долларов, который его покойная жена завещала дочери.

Зелиш для мужчины – лишь гарантия денег, которые достанутся ему после замужества девушки. Вдруг она встречает того самого мужчину, который может стать ее идеалом и вытащить из авантюр "отца".

"Милая и опасная": смотрите трейлер онлайн