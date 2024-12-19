24 Канал розповість про турецькі стрічки, в яких витає дух романтики. Вони будуть чудовим варіантом для перегляду ввечері разом з другою половинкою.

Дивіться також 3 комедійні фільми, які змусять сміятися кожного

"Рейс до Стамбула"

Самотня дівчина та галантний чоловік несподівано зустрічаються в аеропорту Нью-Йорка. Між ними одразу спалахує іскра, тому пара проводить бурхливу і незабутню ніч разом. Все було б чудово, якби не одна проблема - кожен з них одружений.

"Рейс до Стамбула": дивіться трейлер онлайн

"Тільки ти"

У центрі сюжету – молода дівчина Хазал з вадами зору та колишній боксер Алі, який позбавлений сенсу життя. Те, з яким щастям і натхненням Хазал ставиться до життя, повертає Алі душевні сили. Їхні стосунки тривають, однак проблеми дівчини з зором починають прогресувати. Боксер готовий заробити кошти на операцію для коханої.

"Тільки ти": дивіться трилер онлайн

"Мила і небезпечна"

Дівчина Зелиш виросла у багатій сім'ї, де могла ні в чому собі не відмовляти. Та вона ніколи навіть не замислювалась, що насправді не є рідною донькою пана Хакки. Виявилося, що він викрав її, аби отримати спадок на суму 200 мільйонів доларів, який його покійна дружина заповіла доньці.

Зелиш для чоловіка – лише гарантія грошей, які дістануться йому після заміжжя дівчини. Раптом вона зустрічає того самого чоловіка, який може стати її ідеалом та витягнути з авантюр "батька".

"Мила і небезпечна": дивіться трейлер онлайн