24 Канал підготував добірку комедійних фільмів. Вони обіцяють багато сміху, кумедних моментів та цікавих персонажів, які не залишать байдужими нікого.

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"День бабака"

Рік: 1993

Країна: США

Режисер: Гарольд Раміс

У головних ролях: Білл Мюррей, Енді Макдауелл, Кріс Елліот

Пихатий телеоглядач Філ Коннорс ненавидить свою роботу. Щороку 2 лютого він повинен приїздити у маленьке містечко на фестиваль "День бабака", щоб дізнатися, якою буде весна. Раптом Філ потрапляє у часову петлю: він знову й знову прокидається 2 лютого і не розуміє, що може врятувати його з цього замкнутого кола.

"День бабака": дивіться трейлер онлайн

Це не тільки смішна, але й глибока історія про пошук сенсу життя, самовдосконалення та аналізу своїх помилок.

"Голий пістолет"

Рік: 1988

Країна: США

Режисер: Девід Цукер

У головних ролях: Леслі Нільсен, Прісцила Преслі, Джордж Кеннеді

Американський лейтенант Френк Дребін – ще той щасливчик. Та після останньої місії він приїжджає у пустий дім: дружина його покинула, колега потрапив у лікарні, а на Єлизавету II готують напад. Тепер Френк повинен все це виправити.

"Голий пістолет: з архівів поліції": дивіться трейлер онлайн

Це класика гумору, що висміює детективи та бойовики. Гумор головного героя абсурдний і завдяки цьому такий неперевершений.

"Великий Лебовські"

Рік: 1998

Країна: Велика Британія

Режисер: Джоел та Ітан Коен

У головних ролях: Джулліан Мур, Стів Бушемі, Джефф Бріджес

Культова комедія Коенів розповідає по Джефрі Лебовські, якого більше знають за прізвиськом Чувак. Він живе безтурботним життям до моменту, коли його сплутують з іншим Лебовські – мільйонером. Двоє бандитів вриваються в його дім і нищать килимок. Тож Чувак відвідує Лебовські, щоб отримати компенсацію. Ту і починаються його абсурдні та кумедні пригоди.

"Великий Лебовські": дивіться трейлер онлайн

Тут поєднався гумор, ексцентричні персонажі та незвична філософія Чувака про те, що, можливо, життя слід сприймати легше.