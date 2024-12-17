24 Канал подготовил подборку комедийных фильмов. Они обещают много смеха, забавных моментов и интересных персонажей, которые не оставят равнодушными никого.

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"День сурка"

Год: 1993

Страна: США

Режиссёр : Режиссёр: Гарольд Рамис

В главных ролях: Билл Мюррей, Энди Макдауэлл, Крис Эллиот

Напыщенный телеобозреватель Фил Коннорс ненавидит свою работу. Каждый год 2 февраля он должен приезжать в маленький городок на фестиваль "День сурка", чтобы узнать, какой будет весна. Вдруг Фил попадает во временную петлю: он снова и снова просыпается 2 февраля и не понимает, что может спасти его из этого замкнутого круга.

"День сурка": смотрите трейлер онлайн

Это не только смешная, но и глубокая история о поиске смысла жизни, самосовершенствования и анализа своих ошибок.

"Голый пистолет"

Год: 1988

Страна : Страна: США

Режиссёр : Режиссёр: Дэвид Цукер

В главных ролях: Лесли Нильсен, Присцилла Пресли, Джордж Кеннеди

Американский лейтенант Фрэнк Дребин – еще тот счастливчик. Но после последней миссии он приезжает в пустой дом: жена его бросила, коллега попал в больницу, а на Елизавету II готовят нападение. Теперь Фрэнк должен все это исправить.

"Голый пистолет: из архивов полиции": смотрите трейлер онлайн

Это классика юмора, высмеивающая детективы и боевики. Юмор главного героя абсурдный и благодаря этому такой непревзойденный.

"Большой Лебовски"

Год: 1998

Страна: Великобритания

Режиссер : Режиссер: Джоэл и Итан Коэн

В главных ролях: Джуллиан Мур, Стив Бушеми, Джефф Бриджес

Культовая комедия Коэнов рассказывает по Джефри Лебовски, которого больше знают по прозвищу Чувак. Он живет беззаботной жизнью до момента, когда его путают с другим Лебовски – миллионером. Двое бандитов врываются в его дом и уничтожают коврик. Поэтому Чувак посещает Лебовски, чтобы получить компенсацию. Ту и начинаются его абсурдные и забавные приключения.

"Большой Лебовски": смотрите трейлер онлайн

Здесь соединился юмор, эксцентричные персонажи и необычная философия Чувака о том, что, возможно, жизнь следует воспринимать легче.