24 Канал подготовил для вас подборку из 5 сериалов с небанальным сюжетом, которые следует посмотреть всем кинолюбам. Теплая атмосфера, неожиданные повороты событий и страсть этих картин согреет вас прохладными октябрьскими вечерами.

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"Ветер любви"

В центре сюжета древняя рознь семей Асланблей и Шадоглу. Это история, своего рода, о "Ромео" и "Джульетте" другого поколения, ведь жажда мести врагов в результате превратилась в настоящую любовь между Мираном и Реяном - главными героями драмы. Молодые люди понимают, что полюбили друг друга навсегда, однако нарушить правила и пойти против воли своих родных… Готовы ли главные герои к такому риску? Ведь для них это станет настоящим вызовом.

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"Дар"

Загадочный сюжет раскрывается вокруг молодой художницы Атийе, живущей в Стамбуле и на первый взгляд имеющей идеальную картинку жизни: счастливая семья, хороший парень, любимая и перспективная работа. Впрочем, все изменяет только одно археологическое открытие: в древнем храмовом комплексе Гебекли-Тепе найден символ, ведущий к Атийе. В картине сверхъестественное и мистическое переплетается с обычным миром и держит в напряжении зрителя до последней минуты.

"Дар": смотреть онлайн трейлер онлайн

"Защитник"

Сюжет – нетипичный для турецких кинопроизводителей, только моментами можно наблюдать типичную восточную мелодраматичность. История повествует об обычном стамбульском парне Хакане, который после смерти опекуна узнает тайну своего происхождения. Как оказалось, он – из древнего рода, цель которого – защита Стамбула от тех, кто пытается уничтожить город.

"Защитник": смотреть онлайн трейлер онлайн

"Любовь 101"

Сериал охватывает конец 90-х годов. В одной из стамбульских школ работает молодая учительница Бурджа. Она очень полюбилась детям, ведь поддерживает их во всем и стала для них настоящим другом. Но школьники узнают, что Бурджу хочет переехать в другой город, где ей предложили более выгодные условия. Подростки не готовы терять такого друга в лице учительницы и сочиняют план: они решают сделать все возможное, чтобы Бурджу влюбилась в нового учителя физкультуры Кемаля и любовь к нему заставила ее не переезжать.

"Любовь 101": смотреть онлайн трейлер сериала

"Жестокий Стамбул"

Остросюжетная драма, похожая на типичные турецкие сериалы, впрочем, это интересная история о семье Агаха Караджая, которая живет в роскошном особняке на берегу Босфорского залива. Успешный бизнес, любимая жена – казалось бы, у мужчины есть все для счастья, что это нужно? Но это далеко не так. Караджай волнуется за своего племянника, который уже давно прикован к инвалидной коляске. Агах мечтает о том, чтобы женить своего племянника на девушке, которая будет заботиться о нем. Человек находит такую девушку, Джемри. Красавица, ничего не подозревая, переезжает в просторный дом. В это время из Америки возвращается сын Агаха и тоже влюбляется в Джемри. Любовный треугольник, полный непонятностей, так интересно распутать зрителю.

"Жестокий Стамбул": смотреть онлайн трейлер сериала