24 Канал підготував для вас добірку з 5 серіалів з небанальним сюжетом, які варто переглянути усім кінолюбам. Тепла атмосфера, неочікувані повороти подій та пристрасть цих стрічок зігріє вас прохолодними жовтневими вечорами.

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"Вітер кохання"

У центрі сюжету давня ворожнеча сімей Асланблей та Шадоглу. Це історія, свого роду, про "Ромео" та "Джульєтту" іншого покоління, адже жага помсти ворогів в результаті перетворилась на справжнє кохання між Міраном та Реян – головними героями драми. Молоді люди розуміють, що покохали одне одного назавжди, однак порушити правила та піти проти волі своїх рідних… Чи готові головні герої на такий ризик? Адже для них це стане справжнім викликом.

"Вітер кохання": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Дар"

Загадковий сюжет розкривається навколо молодої художниці Атийе, яка живе в Стамбулі й, на перший погляд, має ідеальну картинку життя: щаслива сім'я, хороший хлопець, улюблена і перспективна робота. Утім, все змінює лише одне археологічне відкриття: у стародавньому храмовому комплексі Гебеклі-Тепе знайдений символ, що веде до Атийе. У стрічці надприродне та містичне переплітається зі звичайним світом та тримає в напрузі глядача до останньої хвилини.

"Дар": дивитись трейлер серіалу онлайн

"Захисник"

Сюжет – нетиповий для турецьких кіновиробників, лише моментами можемо простежувати типову східну мелодраматичність. Історія оповідає про звичайного стамбульського хлопця Хакане, який після смерті опікуна дізнається таємницю свого походження. Як виявилося, він – з давнього роду, мета якого – захист Стамбула від тих, хто намагається знищити місто.

"Захисник": дивитись трейлер серіалу онлайн

"Кохання 101"

Серіал охоплює кінець 1990-х років. В одній зі стамбульських шкіл працює молода вчителька Бурджу. Вона дуже полюбилася дітям, адже підтримує їх у всьому і стала для них справжнім другом. Але школярі дізнаються, що Бурджу хоче переїхати до іншого міста, де їй запропонували вигідніші умови. Підлітки не готові втрачати такого друга в особі вчительки та вигадують план: вони вирішують зробити все можливе, щоб Бурджу закохалася у нового вчителя фізкультури Кемаля й любов до нього змусила її не переїжджати.

"Кохання 101": дивитись онлайн трейлер серіалу

"Жорстокий Стамбул"

Гостросюжетна драма, яка доволі схожа на типові турецькі серіали, утім, це цікава історія про родину Агаха Караджая, яка живе у розкішному особняку на березі Босфорської затоки. Успішний бізнес, кохана дружина – здавалося б, чоловік має все для щастя, що це потрібно? Але це далеко не так. Караджай хвилюється за свого племінника, який уже давно прикутий до інвалідного візка. Агах мріє про те, щоб одружити свого небожа з дівчиною, яка опікуватиметься ним. Чоловік знаходить таку дівчину, Джемрі. Красуня, нічого не підозрюючи, переїжджає в просторий будинок. У цей час з Америки повертається син Агаха і також закохується в Джемрі. Любовний трикутник, повний незрозумілостей, який так цікаво розплутати глядачеві.

"Жорстокий Стамбул": дивитись онлайн трейлер серіалу