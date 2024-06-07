Для тех, кто хочет зарядиться позитивом: 2 турецкие романтические комедии, которые согреют ваше сердце

Турецкий кинематограф – это не только "Великолепный век" и "Постучись в мою дверь". Кинотворцы в этой стране умеют как зацепить струны души историями любви, так и рассмешить до слез.

Ни для кого не секрет, что турецкие ромкомы давно уже заполонили сердца украинских зрителей. Поэтому Кино 24 предлагает 2 романтические комедии, что идеально подойдут для домашнего просмотра.

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"Все из-за любви" / Her Sey Asktan

В этой романтической комедии зрители познакомятся с Пелин, энергичной молодой женщиной, которая работает кассиром и вскоре готовится связать себя узами брака. Она уже три года по уши влюблена в Илькера, но шокирующее открытие, которое произошло за несколько дней до свадьбы, разрушает ее планы.

Так, она застает Илькера с другой женщиной в доме, где они должны были с ним жить. Несмотря на все его извинения, Пелин не может простить Илькеру измену. С помощью своих замечательных друзей она полна решимости избавиться от боли и двигаться дальше. И именно тогда, когда она меньше всего этого ожидает, в ее жизни появляется очаровательный барабанщик по имени Бурак. Кто знает, какие приключения ждут эту стойкую женщину?

"Все из-за любви" / Her Sey Asktan: смотрите онлайн трейлер фильма

"Наш парень, наша девушка" / Oglan Bizim Kiz Bizim

После внезапного разрыва с парнем, с которым Зейнеп встречалась в течение длительного времени, она выигрывает сказочное путешествие в Анталию в радиошоу. Взяв с собой лучшую подругу для поддержки, она готова развлечься на курорте. Тем временем Барыш, скептик в вопросах любви, также выигрывает это путешествие и берет с собой своего приятеля Эмраха.

По дороге Барыш и Зейнеп знакомятся и с первого взгляда возненавидят друг друга. Зрителям стоит приготовиться к вихрю захватывающих приключений, когда герои будут пытаться испортить друг другу отдых, но они еще не знают, что любовь уже витает в воздухе. Но признаются ли они в своих чувствах до того, как бывший парень Зейнеп разрушит их планы?

"Наш парень, наша девушка" / Oglan Bizim Kiz Bizim: смотрите онлайн трейлер фильма

Эти романтические комедии точно подарят вам шквал положительных эмоций. Желаем приятного просмотра!