Кино 24 подобрало ряд коротких турецких сериалов, среди которых новые и высокорейтинговые ленты. Для их просмотра вам не нужно будет тратить месяцы: хватит только выходных.

К слову Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, что достойны внимания

"Совсем другой человек"

Это новый турецкий сериал, главные роли в котором исполнили Ханде Эрчел и Бурак Дениз. Лента рассказывает о Лейле: девушка работала прокурором, вот переехала в Стамбул и продолжила работать по специальности.

Она начинает расследование по делу о гибели местного бизнесмена и буквально погружается в дело. В процессе Лейла встречает Кенана – это журналист, который тоже заинтересовался смертью бизнесмена. Чем завершится их знакомство? Сериал имеет всего 16 эпизодов, а еще не отпускает с первой минуты.

"Совсем другой человек": смотрите трейлер онлайн

"Мистер ошибка"

Кинокартина имеет 14 эпизодов. Сериал рассказывает о девушке Эзги, которая никак не может построить отношения с мужчинами. Однако она не оставляет мечтаний о том, что когда-то ей удастся влюбиться по-настоящему.

Эзги знакомится с Озгюром. Это парень со свободным мировоззрением, который является владельцем бара. Он узнает о трудностях девушки и решает ей помочь. В частности, становится наставником.

"Мистер ошибка": смотрите трейлер онлайн

"Замечательный зять"

Мини-сериал рассказывает об эмигрантке Мелике, которая обманывает своих родственников-немцев относительно своей жизни в Стамбуле. Мелике рассказывает об успешной жизни и отношениях с хирургом Мехметом, а на самом деле она едва сводит счеты, тогда как ее "жених" готовится к другой свадьбе. Вдруг у Мелике есть шанс изменить свою жизнь к лучшему, но внезапно из Германии приезжают родственники. Как выкрутится девушка?

"Великолепный зять": смотрите трейлер онлайн

Этот сериал содержит всего 8 эпизодов, поэтому его можно осилить всего за день. Если вы еще не отдыхали за попкорном и кино – прекрасная возможность воспользоваться.