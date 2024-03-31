Кіно 24 підібрало низку коротких турецьких серіалів, серед яких нові та високорейтингові стрічки. Для їхнього перегляду вам не потрібно буде витрачати місяці: вистачить лише вихідних.

До слова Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

"Зовсім інша людина"

Це новий турецький серіал, головні ролі у якому виконали Ханде Ерчел та Бурак Деніз. Стрічка розповідає про Лейлу: дівчина працювала прокурором, як-от переїхала до Стамбулу та продовжила працювати за фахом.

Вона починає розслідування у справі про загибель місцевого бізнесмена і буквально занурюється у справу. У процесі Лейла зустрічає Кенана – це журналіст, який теж зацікавився смертю бізнесмена. Чим завершиться їхнє знайомство? Серіал має всього 16 епізодів, а ще не відпускає з першої хвилини.

"Зовсім інша людина": дивіться трейлер онлайн

"Містер помилка"

Кінокартина має 14 епізодів. Серіал розповідає про дівчину Езгі, яка ніяк не може побудувати стосунки з чоловіками. Однак вона не залишає мрій про те, що колись їй вдасться закохатися по-справжньому.

Езгі знайомиться з Озгюром. Це хлопець з вільним світоглядом, який є власником бару. Він дізнається про труднощі дівчини і вирішує їй допомогти. Зокрема, стає наставником.

"Містер помилка": дивіться трейлер онлайн

"Чудовий зять"

Мінісеріал розповідає про емігрантку Меліке, яка обманює своїх родичів-німців щодо свого життя у Стамбулі. Меліке розповідає про успішне життя та стосунки з хірургом Мехметом, а насправді вона ледь зводить рахунки, тоді як її "наречений" готується до іншого весілля. Раптом у Меліке є шанс змінити своє життя на краще, але раптово з Німеччини приїжджають родичі. Як викрутиться дівчина?

"Чудовий зять": дивіться трейлер онлайн

Цей серіал містить всього 8 епізодів, тож його можна подужати всього за день. Якщо ви ще не відпочивали за попкорном і кіно – чудова нагода скористатися.