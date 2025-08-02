Есть немало турецких сериалов, которые затягивают с первых минут, однако в новой подборке Кино 24 рассказываем о тех, от сюжета которых вы точно не сможете оторваться, пока не просмотрите до конца.

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"А если сильно полюбишь"

Атеш возвращается в Стамбул после смерти отца. Там мужчина узнает, что папа завещал ему опекунство над сводными братьями и сестрами. Для него Атеш нанимает няню Лейлу. Однако, как впоследствии становится известно, Лейла – не просто няня. Эта девушка – профессиональная аферистка, которая хочет найти своих биологических родителей и ради этого прибегает к преступлениям.



"А если сильно полюбишь" / Кадр из сериала

"Кровавые цветы"

Много лет назад между двумя турецкими семьями началась вражда. Причиной этому стала трагическая гибель женщины, после чего ее сын вынужден взять на себя все обязанности главы семьи.

Девушка из другой семьи – Дилан мечтает об образовании и занимается небольшой шашлычной. Неожиданная встреча Барана и Диланы наталкивает их на важный шаг – женитьбы. Все для того, чтобы положить конец вражде.



Сериал "Кровавые цветы" / Кадр из сериала

"Постучи в мою дверь"

В этой ленте главную роль также сыграл любимец девушек во всем мире – Керем Бюрсин. История любви Эды и Серкана является не только романтической, но и комедийной, что придаст немного позитива в эти сложные дни. По сюжету, Эду отчисляют из университета. Девушка мечтала о стажировке в Италии, однако теперь вынуждена работать флористкой в магазине. Виновником своих бед Эда считает Серкана Болата, которому решает отомстить. Однако девушка даже представить не могла, что идея посты перевернет с ног на голову всю ее жизнь.



"Постучись в мою дверь" / Кадр из сериала