Є чимало турецьких серіалів, які затягують з перших хвилин, однак у новій добірці Кіно 24 розповідаємо про ті, від сюжету яких ви точно не зможете відірватися, поки не переглянете до кінця.

Теж цікаво Захоплюють з першого епізоду: 3 серіали, які варто подивитися до кінця літа

"А якщо сильно покохаєш"

Атеш повертається до Стамбула після смерті батька. Там чоловік дізнається, що тато заповів йому опікунство над зведеними братами і сестрами. Для нього Атеш наймає няню Лейлу. Однак, як згодом стає відомо, Лейла – не просто няня. Ця дівчина – професійна аферистка, яка хоче знайти своїх біологічних батьків й заради цього вдається до злочинів.



"А якщо сильно покохаєш" / Кадр з серіалу

"Криваві квіти"

Багато років тому між двома турецькими родинами розпочалася ворожнеча. Причиною цьому стала трагічна загибель жінки, після чого її син змушений взяти на себе всі обов'язки голови сім'ї.

Дівчина з іншої родини – Ділан мріє про освіту й опікується невеликою шашличною. Неочікувана зустріч Барана та Ділани наштовхує їх на важливий крок – одруження. Все задля того, щоб покласти край ворожнечі.



Серіал "Криваві квіти" / Кадр із серіалу

"Постукай у мої двері"

У цій стрічці головну роль також зіграв улюбленець дівчат у всьому світі – Керем Бюрсін. Історія кохання Еди й Серкана є не лише романтичною, а й комедійною, що додасть трішки позитиву у ці складні дні. За сюжетом, Еду відраховують з університету. Дівчина мріяла про стажування в Італії, однак тепер змушена працювати флористкою в магазині. Винуватцем своїх бід Еда вважає Серкана Болата, якому вирішує помститися. Однак дівчина навіть уявити не могла, що ідея пости переверне з ніг на голову все її життя.



"Постукай у мої двері" / Кадр із серіалу