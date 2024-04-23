В нашем новом материале вы найдете список сериалов, которые имеют до 15 серий. На Кино 24 смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов, а также приготовьтесь к настоящим восточным страстям уже в этот вечер.
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"Мистер ошибка", 14 серий
Эзги, счастливая и жизнерадостная, мечтает о настоящей любви, но у нее не получается с парнями. Однажды она знакомится с Озгюром – владельцем успешного бара, который не верит в серьезные отношения.
После того как он узнает о проблемах девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником. В этих 14 эпизодах раскроется весь спектр возможных отношений между этими персонажами.
"Мистер ошибка": смотрите онлайн трейлер сериала
"От любви не убежать", 11 серий
На первый взгляд, Али и Ясемин – идеальная пара. Они работают на одной работе, представляют закон и имеют общие интересы. Безумная любовь подталкивает их к важному шагу – они решают пожениться.
Ясемин счастлива, представляя, что теперь она будет иметь рядом не только родную душу, но и мужчину, который будет ее надежной опорой. Однако ее счастье не длится долго – Ясемин узнает, что Али, который казался правильным и почти идеальным, изменил ей даже перед самой свадьбой.
"От любви не убежать": смотрите онлайн трейлер сериала
"Великолепная двойка", 12 серий
В сериале рассказывается о двух успешных комиссаров полиции с противоположными характерами, которые совершенно не могут найти общий язык. Однако им придется совместно работать, чтобы задержать международную преступную группировку. Ситуация между ними осложняется все больше и больше, а споры возникают на ровном месте. Но даже в таком случае герои смогут найти место для любви.
"Великолепная двойка": смотрите онлайн трейлер сериала
Выбирайте ленту для просмотра и приготовьтесь к динамичным сюжетам. Турецкие сериалы всегда готовы поражать своего зрителя.