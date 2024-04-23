У нашому новому матеріалі ви знайдете список серіалів, які мають до 15 серій. На Кіно 24 дивіться трейлери та читайте описи сюжетів, а також приготуйтесь до справжніх східних пристрастей уже цього вечора.

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"Містер помилка", 14 серій

Езгі, щаслива та життєрадісна, мріє про справжнє кохання, але у неї не виходить з хлопцями. Одного разу вона знайомиться з Озгюром – власником успішного бару, який не вірить у серйозні стосунки.

Після того, як він дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником. У цих 14 епізодах розкриється увесь спектр можливих стосунків між цими персонажами.

"Містер помилка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Від кохання не втекти", 11 серій

На перший погляд, Алі та Ясемін – ідеальна пара. Вони працюють на одній роботі, представляють закон і мають спільні інтереси. Шалене кохання підштовхує їх до важливого кроку – вони вирішують одружитися.

Ясемін щаслива, уявляючи, що тепер вона матиме поруч не лише рідну душу, а й чоловіка, який буде її надійною опорою. Проте її щастя не триває довго – Ясемін дізнається, що Алі, який здавався правильним і майже ідеальним, зрадив їй навіть перед самим весіллям.

"Від кохання не втекти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудова двійка", 12 серій

У серіалі розповідається про двох успішних комісарів поліції з протилежними характерами, які абсолютно не можуть знайти спільну мову. Проте їм доведеться спільно працювати, щоб затримати міжнародне злочинне угруповання. Ситуація між ними ускладнюється все більше і більше, а суперечки виникають на рівному місці. Але навіть у такому випадку герої зможуть знайти місце для кохання.

"Чудова двійка": дивіться онлайн трейлер серіалу

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