У нашому новому матеріалі ви знайдете список серіалів, які мають до 15 серій. На Кіно 24 дивіться трейлери та читайте описи сюжетів, а також приготуйтесь до справжніх східних пристрастей уже цього вечора.
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"Містер помилка", 14 серій
Езгі, щаслива та життєрадісна, мріє про справжнє кохання, але у неї не виходить з хлопцями. Одного разу вона знайомиться з Озгюром – власником успішного бару, який не вірить у серйозні стосунки.
Після того, як він дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником. У цих 14 епізодах розкриється увесь спектр можливих стосунків між цими персонажами.
"Містер помилка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Від кохання не втекти", 11 серій
На перший погляд, Алі та Ясемін – ідеальна пара. Вони працюють на одній роботі, представляють закон і мають спільні інтереси. Шалене кохання підштовхує їх до важливого кроку – вони вирішують одружитися.
Ясемін щаслива, уявляючи, що тепер вона матиме поруч не лише рідну душу, а й чоловіка, який буде її надійною опорою. Проте її щастя не триває довго – Ясемін дізнається, що Алі, який здавався правильним і майже ідеальним, зрадив їй навіть перед самим весіллям.
"Від кохання не втекти": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чудова двійка", 12 серій
У серіалі розповідається про двох успішних комісарів поліції з протилежними характерами, які абсолютно не можуть знайти спільну мову. Проте їм доведеться спільно працювати, щоб затримати міжнародне злочинне угруповання. Ситуація між ними ускладнюється все більше і більше, а суперечки виникають на рівному місці. Але навіть у такому випадку герої зможуть знайти місце для кохання.
"Чудова двійка": дивіться онлайн трейлер серіалу
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