У нашому новому матеріалі ви знайдете список серіалів, які мають до 15 серій. На Кіно 24 дивіться трейлери та читайте описи сюжетів, а також приготуйтесь до справжніх східних пристрастей уже цього вечора.

Дивіться також Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

"Містер помилка", 14 серій

Езгі, щаслива та життєрадісна, мріє про справжнє кохання, але у неї не виходить з хлопцями. Одного разу вона знайомиться з Озгюром – власником успішного бару, який не вірить у серйозні стосунки.

Після того, як він дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником. У цих 14 епізодах розкриється увесь спектр можливих стосунків між цими персонажами.

"Містер помилка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Від кохання не втекти", 11 серій

На перший погляд, Алі та Ясемін – ідеальна пара. Вони працюють на одній роботі, представляють закон і мають спільні інтереси. Шалене кохання підштовхує їх до важливого кроку – вони вирішують одружитися.

Ясемін щаслива, уявляючи, що тепер вона матиме поруч не лише рідну душу, а й чоловіка, який буде її надійною опорою. Проте її щастя не триває довго – Ясемін дізнається, що Алі, який здавався правильним і майже ідеальним, зрадив їй навіть перед самим весіллям.

"Від кохання не втекти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудова двійка", 12 серій

У серіалі розповідається про двох успішних комісарів поліції з протилежними характерами, які абсолютно не можуть знайти спільну мову. Проте їм доведеться спільно працювати, щоб затримати міжнародне злочинне угруповання. Ситуація між ними ускладнюється все більше і більше, а суперечки виникають на рівному місці. Але навіть у такому випадку герої зможуть знайти місце для кохання.

"Чудова двійка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку для перегляду та приготуйтесь до динамічних сюжетів. Турецькі серіали завжди готові вражати свого глядача.