3 турецких мини-сериала о любви, которые вы осилите за вечер

Турецкие сериалы не теряют своей популярности. Однако эти ленты обычно имеют десятки сезонов, поэтому зрители часто отказываются тратить такое большое количество времени для просмотра.

В нашем новом материале вы найдете список сериалов, которые имеют до 15 серий. На Кино 24 смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов, а также приготовьтесь к настоящим восточным страстям уже в этот вечер.

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"Мистер ошибка", 14 серий

Эзги, счастливая и жизнерадостная, мечтает о настоящей любви, но у нее не получается с парнями. Однажды она знакомится с Озгюром – владельцем успешного бара, который не верит в серьезные отношения.

После того как он узнает о проблемах девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником. В этих 14 эпизодах раскроется весь спектр возможных отношений между этими персонажами.

"Мистер ошибка": смотрите онлайн трейлер сериала

"От любви не убежать", 11 серий

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

На первый взгляд, Али и Ясемин – идеальная пара. Они работают на одной работе, представляют закон и имеют общие интересы. Безумная любовь подталкивает их к важному шагу – они решают пожениться.

Ясемин счастлива, представляя, что теперь она будет иметь рядом не только родную душу, но и мужчину, который будет ее надежной опорой. Однако ее счастье не длится долго – Ясемин узнает, что Али, который казался правильным и почти идеальным, изменил ей даже перед самой свадьбой.

"От любви не убежать": смотрите онлайн трейлер сериала

"Великолепная двойка", 12 серий

В сериале рассказывается о двух успешных комиссаров полиции с противоположными характерами, которые совершенно не могут найти общий язык. Однако им придется совместно работать, чтобы задержать международную преступную группировку. Ситуация между ними осложняется все больше и больше, а споры возникают на ровном месте. Но даже в таком случае герои смогут найти место для любви.

"Великолепная двойка": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте ленту для просмотра и приготовьтесь к динамичным сюжетам. Турецкие сериалы всегда готовы поражать своего зрителя.