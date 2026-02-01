24 Канал вспоминает несколько историй, в которых есть целый шквал острых эмоций, однако в конце концов побеждает любовь, а финал еще надолго оставляет приятный после вкус.

Турецкие сериалы о любви

"Черно-белая любовь"

Рейтинг IMDb: 8.8

Этому сериалу уже 12 лет, но он до сих пор остается одним из самых рейтинговых. Главная героиня Асли – врач, которая всю жизнь посвятила спасению людей. Однажды она встречает хладнокровного убийцу Ферхата, который выполняет грязные дела своего дяди. Асли силой вывозят в загородный дом, где она должна вылечить раненого мужчину. Однако там она становится свидетелем убийства и Намик – дядя Ферхата приказывает убить девушку.

"Ранняя пташка"

Рейтинг IMDb: 7.3

Среди турецких сериалов есть не только остросюжетные драмы, но и интересные ромкомы, которые стоит смотреть тогда, когда грустно. Одним из них является "Ранняя птичка", где молодая и жизнерадостная Санем каждое утро посещает родительский дом, чтобы открыть окна и ее больной папа Нихатин мог дышать свежим воздухом. После этого девушка отправляется на работу в маленьком семейном магазине. Но она и не догадывается, что совсем скоро жизнь наполнится приключениями. И начнутся они в издательстве, куда Санем устраивается работать.

"Постучись в мою дверь"

Рейтинг IMDb: 7.3

Еще один ромком, который покорил сердца украинских зрителей. История Эды и Серкана Болата точно не оставит равнодушным никого, заставит поверить в то, что сказка существует. По сюжету, Эда получает стипендию на обучение в Италии, однако компания Болата отменяет ее. Разъяренная девушка встречается с бизнесменом и тот предлагает ей сделку: стипендию в обмен на то, что она 2 месяца будет притворяться его невестой. Эда соглашается, однако со временем между ними зарождаются настоящие чувства.

"Королек – птичка певчая"

Рейтинг IMDb: 7.4

Завершаем подборку необычайно красивым сериалом, который стал культовым. Родители Фериде рано умерли, поэтому она переезжает к единственным родственникам. Там она влюбляется в сына тети, но тот не отвечает ей взаимностью. Им приходится пережить множество трагических событий, чтобы понять, что созданы друг для друга.

