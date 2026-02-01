24 Канал згадує кілька історій, в яких є цілий шквал гострих емоцій, однак врешті-решт перемагає кохання, а фінал ще надовго залишає приємний після смак.

Турецькі серіали про кохання

"Чорно-біла любов"

Рейтинг IMDb: 8.8

Цьому серіалу вже 12 років, але він досі залишається одним з найрейтинговіших. Головна героїня Асли – лікарка, яка все життя присвятила порятунку людей. Одного разу вона зустрічає холоднокровного вбивцю Ферхата, який виконує брудні справи свого дядька. Асли силоміць вивозять до заміського будинку, де вона має вилікувати пораненого чоловіка. Однак там вона стає свідком вбивства й Намик – дядько Ферхата наказує вбити дівчину.

"Чорно-біла любов": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рання пташка"

Рейтинг IMDb: 7.3

Серед турецьких серіалів є не лише гостросюжетні драми, а й цікаві ромкоми, які варто дивитися тоді, коли сумно. Одним з них є "Рання пташка", де молода і життєрадісна Санем щоранку відвідує батьківський дім, щоб відкрити вікна і її хворий тато Ніхатін міг дихати свіжим повітрям. Після цього дівчина відправляється на роботу в маленькому сімейному магазині. Та вона й не здогадується, що зовсім скоро життя сповниться пригодами. І розпочнуться вони в видавництві, куди Санем влаштовується працювати.

"Рання пташка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постукай у мої двері"

Рейтинг IMDb: 7.3

Ще один ромком, який підкорив серця українських глядачів. Історія Еди та Серкана Болата точно не залишить байдужим нікого, змусить повірити в те, що казка існує. За сюжетом, Еда отримує стипендію на навчання в Італії, однак компанія Болата скасовує її. Розлючена дівчина зустрічається з бізнесменом і той пропонує їй угоду: стипендію в обмін на те, що вона 2 місяці прикидатиметься його нареченою. Еда погоджується, однак з часом між ними зароджуються справжні почуття.

"Постукай у мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корольок – пташка співоча"

Рейтинг IMDb: 7.4

Завершуємо добірку надзвичайно красивим серіалом, який став культовим. Батьки Феріде рано померли, тож вона переїжджає до єдиних родичів. Там вона закохується в сина тітки, але той не відповідає їй взаємністю. Їм доводиться пережити безліч трагічних подій, щоб зрозуміти, що створені одне для одного.

"Корольок – пташка співоча": дивіться онлайн трейлер серіалу