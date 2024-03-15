Бурные страсти, нежные чувства, неожиданные повороты сюжета делают турецкие сериалы о любви незабываемыми. Редакция Кино 24 подготовила самые рейтинговые турецкие ленты о любви, заставляющие затаить дыхание.

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"Ветер любви", 2019

Этот турецкий сериал о жажде мести, которая перерастает в настоящую и страстную любовь. Он покажет сложную судьбу любви Миран и Рейян.

Главные герои родились в семьях, которые связывает вражда, продолжающаяся годами. Его растили с мыслями о мести, поэтому чувства любви и счастья ему незнакомы. Она верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются и молодые люди влюбляются друг в друга. И, сможет ли любовь взять верх над местью? Ведь Рейян дочь того, кому Миран поклялся отомстить.

"Ветер любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь напрокат", 2015

В основе романтической комедии "Любовь напрокат" легла история любви привлекательного и талантливого Омера и интересной и веселой Дефне.

По сюжету, холостой парень Омер имеет собственный бизнес по созданию модной женской обуви. Тетушка парня считает, что ему пора жениться и даже подобрала ему выгодную партию. Однако он не торопится еще с женитьбой и решает специально поцеловать незнакомую девушку, чтобы тетушка отказались от идеи подыскивать ему невесту.

Под руку Омеру попала скромная официантка Дефне, которой приходится много работать. Так, тетя Омера Нериман случайно увидела поцелуй и придумала потрясающий по ее мнению план и собирается использовать красавицу, чтобы впоследствии женить парня. Но замысел женщины близится к краху, когда сила любви завладевает сердцами молодых людей.

"Любовь напрокат": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Бесконечная любовь", 2015

Трудно найти среди любителей турецких сериалов о любви человека, который бы не слышал об этой ленте.

Сюжет расскажет историю любви простого парня и дочери богачей. Эту ленту можно назвать своего рода "Ромео и Джульетта" по-турецки.

Встреча дочери богатого бизнесмена Нихан и сына простого парикмахера Кемаля приносит любовь в их сердца. Однако такому развитию событий рады далеко не все. Против союза влюбленных выступают как их родители, так и друзья.

Несмотря на безумную и страстную любовь, будущее героев под большим вопросом. Казалось бы крепкое чувство между героями сериала должно бы разрушить все барьеры на пути к их счастью. Однако ситуацию резко меняет властный компаньон отца Нихан – Галип. Мужчина осознает, что его сын Эмир влюблен в девушку и ради его счастья идет на грязный поступок. Выбрав путь шантажа, он решил неприятный момент и вскоре начинается подготовка к свадьбе. И Кемаль с Нихан не собираются отступать, ради своей любви даже зная, что испытания судьбой только начинаются.

"Бесконечная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Госпожа Фазилет и ее дочери", 2017

История сериала знакомит нас с женщиной с амбициями Фазилет. Она вырастила своих детей в одиночестве, поскольку ее муж очень рано покинул этот мир. Фазилет со своими дочерьми Хазан и Эдже живут в одном из самых бедных кварталов Стамбула. По мнению женщины, только те, кто обладает богатством, могут быть счастливыми. По этой причине она стремится получить много денег. В качестве средства для этого она выбрала красоту своих дочерей.

Старшая дочь Хазан против всего этого, поэтому они с матерью довольно часто ссорятся. Девушка много работает, чтобы заработать денег. Младшая дочь Эдже имеет более спокойный характер и более послушная. Госпожа Фазилет пытается продвинуть их в модельном бизнесе. До осуществления планов женщины по приобретению богатства осталось буквально несколько шагов ... Однако, кто же знал, какие планы приготовила судьба.

"Госпожа Фазилет и ее дочери": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черно-белая любовь", 2017

Этот турецкий сериал познакомит зрителей со сложной и все же большой любовью Асли и Ферхата.

Жизни главных героев пересекаются неожиданным образом. Асли – сострадательная и одновременно решительная врач. Судьба сводит ее с опасным преступником Ферхатом.

Казалось бы трудно найти двух менее похожих людей, которые бы отличались как и эта пара, как черное и белое. Несмотря на их контрастное происхождение и препятствия, с которыми они сталкиваются, между Асли и Ферхатом возникает глубокая связь и начинаются страстные и бурные отношения.

Их отношения испытываются внешними силами, в частности преступной деятельностью Ферхата и конфликтами между их семьями.

Узнайте, преодолеет ли пара вызовы своей любви среди ряда тайн, опасности и измены, посмотрев сериал "Черно-белая любовь".

"Черно-белая любовь": смотрите онлайн трейлер сериала

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