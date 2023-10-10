Этот сериал транслировали и по украинскому телевидению. Важно то, что у "Черной розы" есть качественная украиноязычная озвучка, поэтому стала одной из любимых среди украинских зрителей, отмечает 24 Канал.

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"Черная роза": главное, что нужно знать о сериале

Оригинальное название: Karagül

Год выпуска в Турции: 2013

Премьера в Украине: 2015

Количество сезонов: 4

Количество серий: в Турции – 125, в Украине – 113

Рейтинг IMDb: 5,2

Где смотреть в Украине: сайт телеканала "1+1", ютуб-канал Turkish TV Series

В центре сюжета – история семьи Мурата Шанверди. Муж вместе с любимой Эбру воспитывает двух дочерей и сына. Чтобы обеспечить родным безмятежную жизнь, ему приходится значительную часть жить на расстоянии. Эбру понимает и поддерживает любимого, потому и охраняет их семейный уют. Женщина даже не догадывается, какие испытания ей придется пройти.

Однажды Мурат отправился в город Халфети в командировку, но оттуда так и не вернулся. Эбру осталась одна с тремя детьми и не понимает, что ей делать дальше. В конце концов, она решает отправиться в Халфете и самой узнать, куда исчез ее муж. Именно по приезде в Халфете ее жизнь переворачивается с ног на голову.

"Черная роза": смотрите онлайн 1 серию

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