Этот сериал транслировали и по украинскому телевидению. Важно то, что у "Черной розы" есть качественная украиноязычная озвучка, поэтому стала одной из любимых среди украинских зрителей, отмечает 24 Канал.
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"Черная роза": главное, что нужно знать о сериале
Оригинальное название: Karagül
Год выпуска в Турции: 2013
Премьера в Украине: 2015
Количество сезонов: 4
Количество серий: в Турции – 125, в Украине – 113
Рейтинг IMDb: 5,2
Где смотреть в Украине: сайт телеканала "1+1", ютуб-канал Turkish TV Series
В центре сюжета – история семьи Мурата Шанверди. Муж вместе с любимой Эбру воспитывает двух дочерей и сына. Чтобы обеспечить родным безмятежную жизнь, ему приходится значительную часть жить на расстоянии. Эбру понимает и поддерживает любимого, потому и охраняет их семейный уют. Женщина даже не догадывается, какие испытания ей придется пройти.
Однажды Мурат отправился в город Халфети в командировку, но оттуда так и не вернулся. Эбру осталась одна с тремя детьми и не понимает, что ей делать дальше. В конце концов, она решает отправиться в Халфете и самой узнать, куда исчез ее муж. Именно по приезде в Халфете ее жизнь переворачивается с ног на голову.
"Черная роза": смотрите онлайн 1 серию
Актерский состав
- Эдже Услу – Эбру Шамверди;
- Месут Акуста – Кендалл Шамверди;
- Явуз Бингель – Фират Мерджан;
- Озлем Джонкер – Нарин Шамверди;
- Хиляль Алтынбилек – Озлем Шамверди;
- Шериф Сезер – Кадрие Шамверди;
- Мерт Языджиоглу – Баран Шамверди;
- Айча Айшин Туран – Ада Шамверди;
- Илайда Чевик – Майя Шамверди;
- Гюлья Дуяр – Эмине Шамверди;
- Эбру Ожен Шахин – Сибель Шамверди;
- Севда Эргинджи – Айше и другие.