Цей серіал транслювали й по українському телебаченню. Важливо те, що "Чорна троянда" має якісну україномовну озвучку, тому стала однією з улюблених серед українських глядачів, зазначає 24 Канал.
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"Чорна троянда": головне, що треба знати про серіал
Оригінальна назва: Karagül
Рік випуску в Туреччині: 2013
Прем'єра в Україні: 2015
Кількість сезонів: 4
Кількість серій: в Туреччині – 125, в Україні – 113
Рейтинг IMDb: 5,2
Де дивитися в Україні: сайт телеканалу "1+1", ютуб-канал Turkish TV Series
У центрі сюжету – історія сім'ї Мурата Шанверді. Чоловік разом з коханою Ебру виховує двох доньок і сина. Щоб забезпечити рідним безтурботне життя, йому доводиться значну частину жити на відстані. Ебру розуміє та підтримує коханого, тому й охороняє їхній сімейний затишок. Та жінка навіть не здогадується, які випробування їй доведеться пройти.
Одного разу Мурат відправився у місто Халфеті у відрядження, та звідти так і не повернувся. Ебру залишилася сама з трьома дітьми й не розуміє, що їй робити далі. Врешті-решт вона вирішує відправитися у Халфеті та самій дізнатися, куди зник її чоловік. Саме після приїзду в Халфеті її життя перевертається з ніг на голову.
"Чорна троянда": дивіться онлайн 1 серію
Акторський склад
- Едже Услу – Ебру Шамверді;
- Месут Акуста – Кендал Шамверді;
- Явуз Бінгель – Фірат Мерджан;
- Озлем Джонкер – Нарін Шамверді;
- Хіляль Алтинбілек – Озлем Шамверді;
- Шеріф Сезер – Кадріє Шамверді;
- Мерт Язиджиоглу – Баран Шамверді;
- Айча Айшін Туран – Ада Шамверді;
- Ілайда Чевик – Майя Шамверді;
- Гюлья Дуяр – Еміне Шамверді;
- Ебру Ожен Шахін – Сібель Шамверді;
- Севда Ергінджі – Айше та інші.