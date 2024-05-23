Именно такую подборку Кино 24 подготовили для вас на этот раз. Список лучших турецких сериалов, которые можно посмотреть на украинском языке онлайн.
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Турецкие сериалы с качественным украинским дубляжом
"Твоя душа не слышит"
Сюжет сконцентрирован вокруг банды, специализирующейся на контрабанде золота, а руководит ею Дживан Корал. Он организует облавы и пытается провести крупные операции по продаже драгоценного металла по максимально выгодным условиям.
В то же время в сюжете появляется Онур Карасу, работник государственной разведки, который отвечает за обеспечение безопасности страны. Он проникает в группу Корала с целью раскрытия всех тайн преступных схем и разрушения ее деятельности изнутри.
"Твоя душа не слышит": смотрите онлайн трейлер сериала
"Крылья любви"
Санджар и Наре непреодолимо влюблены друг в друга, но их родные против этой любви. Молодым людям приходится жениться тайно, поскольку другого выхода не было. Однако в свадебную ночь невеста внезапно исчезает. Оставшись один на один со своими мыслями, Санджар убежден, что Наре его предала, покинула его и вернулась к своему отцу.
Но настоящая причина ее побега оказывается значительно сложнее. Через несколько лет она снова появляется в жизни Санджара.
"Крылья любви": смотрите онлайн трейлер сериала
"Любовь не понимает слов"
Хаят родилась в маленьком провинциальном городке и вместе с двумя подругами она решает переехать в столицу. Там на их пути появляется Мурат, привлекательный и богатый наследник. Первая встреча между Хаят и Муратом прошла неприятно, однако со временем между ними возникло настоящее чувство, молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Однако, смогут ли они преодолеть все трудности и испытания на пути своей любви?
"Любовь не понимает слов": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вам по вкусу такие восточные страсти, то точно стоит обратить внимание на эти сериалы:
- "Постучись в мою дверь"
- "Жар-птицы"
- "Приговор"
- "Спасибо, следующий"
- "Неверный"
- "Спрячь меня"
- "Великолепный век. Роксолана"
Все они доступны онлайн на украинском языке. Выбирайте своего фаворита и приготовьтесь к жаркому просмотру турецких страстей.