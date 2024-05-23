Саме таку добірку Кіно 24 підготували для вас цього разу. Список найкращих турецьких серіалів, які можна переглянути українською мовою онлайн.

Радимо Ті, хто надихає на боротьбу: 3 високорейтингові фільми про спортивних наставників

Турецькі серіали з якісним українським дубляжем

"Твоя душа не чує"

Сюжет сконцентрований навколо банди, що спеціалізується на контрабанді золота, а керує нею Дживан Корал. Він організовує облави та намагається провести великі операції з продажу дорогоцінного металу за максимально вигідними умовами.

Водночас у сюжеті з'являється Онур Карасу, працівник державної розвідки, який відповідає за забезпечення безпеки країни. Він проникає у групу Корала з метою розкриття всіх таємниць злочинних схем та руйнування її діяльності зсередини.

"Твоя душа не чує": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Крила кохання"

Санджар і Наре непереборно закохані одне в одного, але їхні рідні проти цієї любові. Молодим людям доводиться одружуватися таємно, оскільки іншого виходу не було. Проте у весільну ніч наречена раптово зникає. Залишившись сам на сам зі своїми думками, Санджар переконаний, що Наре його зрадила, покинула його та повернулась до свого батька.

Але справжня причина її втечі виявляється значно складнішою. Через кілька років вона знову з'являється у житті Санджара.

"Крила кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Любов не розуміє слів"

Хаят народилася у маленькому провінційному містечку і разом із двома подругами вона вирішує переїхати до столиці. Там на їхньому шляху з'являється Мурат, привабливий і заможний спадкоємець. Перша зустріч між Хаят і Муратом пройшла неприємно, проте з часом між ними виникло справжнє почуття, молоді люди відчайдушно полюбили одне одного. Проте, чи зможуть вони подолати всі труднощі та випробування на шляху свого кохання?

"Любов не розуміє слів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо вам до смаку такі східні пристрасті, то точно варто звернути увагу на ці серіали:

"Постукай в мої двері"

"Жар-птиці"

"Вирок"

"Дякую, наступний"

"Невірний"

"Сховай мене"

"Величне століття. Роксолана"

Усі вони доступні онлайн українською мовою. Обирайте свого фаворита та приготуйтесь до спекотного перегляду турецьких пристрастей.