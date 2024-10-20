Невозможно оторваться: эмоциональный турецкий сериал, который можно посмотреть за вечер

Провести хорошо вечер можно за просмотром качественных сериалов. Турецкий кинематограф предлагает множество лент, которые станут отличным вариантом отдыха от серых будней.

Кино 24 рекомендует посмотреть увлекательный мини-сериал. Он состоит всего из 5 эпизодов, поэтому его легко можно осилить за вечер.

Не пропустите 3 лучшие турецкие сериалы для просмотра вдвоем

Какой турецкий сериал посмотреть вечером

"Грех одной матери" – турецкий минисериал в жанре драмы. В главных ролях – Озге Озберк, Муса Узунлар, Мерт Языджиоглу, Симай Барлас, Эмре Кынай, Памир Пекин, Алихан Тюркдемир и другие.

В центре сюжета – 40-летняя женщина, по имени Суна. Она работает на пляже и воспитывает сына Юсуфа. 20-летнему парню нужна срочная операция, стоимость которой очень высока для матери. Тогда Суна принимает сложное решение, соглашаясь на убийство, чтобы получить средства для лечения сына.

Женщина сильно жалеет о содеянном, ее сильно мучает совесть. Героиня даже начала видеть тень мужчины, которого она убила ради денег. Суна пытается жить дальше, но совесть с каждым разом давит на нее все сильнее. Однажды судьба таки заставляет женщину заплатить за преступление. Суна становится подругой жены погибшего, а Юсуф влюбляется в ее дочь.

"Грех одной матери": смотрите трейлер онлайн

Какие еще турецкие сериалы можно посмотреть за вечер

"Любимое прошлое"

Однажды врач, певица и владелица виноградника узнают, что они сестры. Героини живут в разных городах, но решают встретиться и познакомиться друг с другом. Их всех приглашают на свадьбу, где впоследствии произойдет то, что напугает присутствующих. Три сестры объединятся, чтобы расследовать дело и раскрыть всю правду о своей семье.

"Любимое прошлое": смотрите трейлер онлайн

"Соколиный холм"

Туна и Мелек – подруги, которые всю свою жизнь провели вместе. Во взрослом возрасте женщины влюбились в одного мужчину – Дамира. Однако, Туна применила жесткие методы устранения подруги-конкурентки, из-за чего Мелек выгнали из дома. Спустя 20 лет героиня возвращается домой по случаю гибели отца.

"Соколиный холм": смотрите трейлер онлайн

Тогда Мелек узнает, что Туна вышла замуж за Дамира и находится в финансовом кризисе. Как окажется впоследствии, отец завещал Мелек часть наследства, на которое претендовала Туна. Теперь между женщинами возникает новый конфликт, от которого будет зависеть их будущее.