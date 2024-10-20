Кіно 24 рекомендує переглянути захопливий мінісеріал. Він складається всього з 5 епізодів, тому його легко можна подужати за вечір.

Не пропустіть 3 найкращі турецькі серіали для перегляду вдвох

Який турецький серіал подивитися ввечері

"Гріх однієї матері" – турецький мінісеріал у жанрі драми. У головних ролях – Озге Озберк, Муса Узунлар, Мерт Язиджіоглу, Сімай Барлас, Емре Кинай, Памір Пекін, Аліхан Тюркдемір та інші.

У центрі сюжету – 40-річна жінка, на ім'я Суна. Вона працює на пляжі та виховує сина Юсуфа. 20-річному хлопцю треба термінова операція, вартість якої є дуже високою для матері. Тоді Суна приймає складне рішення, погоджуючись на вбивство, щоб отримати кошти для лікування сина.

Жінка сильно шкодує про скоєне, її сильно мучить совість. Героїня навіть почала бачити тінь чоловіка, якого вона вбила заради грошей. Суна намагається жити далі, але совість з кожним разом тисне на неї все сильніше. Одного разу доля таки змушує жінку заплатити за злочин. Суна стає подругою дружини загиблого, а Юсуф закохується в її доньку.

"Гріх однієї матері": дивіться трейлер онлайн

Які ще турецькі серіали можна подивитися за вечір

"Улюблене минуле"

Одного разу лікарка, співачка та власниця виноградника дізнаються, що вони сестри. Героїні живуть у різних містах, але вирішують зустрітися і познайомитися одна з одною. Їх усіх запрошують на весілля, де згодом станеться те, що налякає присутніх. Три сестри об'єднаються, щоб розслідувати справу та розкрити всю правду про свою родину.

"Улюблене минуле": дивіться трейлер онлайн

"Соколиний пагорб"

Туна та Мелек – подруги, які все своє життя провели разом. У дорослому віці жінки закохалися в одного чоловіка – Даміра. Однак, Туна застосувала жорсткі методи усунення подруги-конкурентки, через що Мелек вигнали з дому. Через 20 років героїня повертається додому з нагоди загибелі батька.

"Соколиний пагорб": дивіться трейлер онлайн

Тоді Мелек дізнається, що Туна вийшла заміж за Даміра та перебуває у фінансовій кризі. Як виявиться згодом, батько заповів Мелек частину спадщини, на яку претендувала Туна. Тепер між жінками виникає новий конфлікт, від якого залежатиме їхнє майбутнє.