Кино 24 расскажет о небанальной турецкой картине, которая кардинально отличается от лент, которые мы привыкли видеть от турецких режиссеров. сюжет которой может удивить. Это мини-сериал "Личность", сюжет которого способен по-настоящему удивить.

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Год: 2018

Жанр: драма, детектив, триллер, криминал

Режиссер: Онур Сайлак

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Сюжет сериала "Личность"

В центре сюжета – 65-летний Агиях Белоглу, который живет в шумном районе Стамбула в квартире. Его жена умерла несколько лет назад, и окружение очень любит и уважает Агияха.

Вдруг мужчина узнает, что у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Теперь мужчина понимает, что его жизнь разделилась на "до" и "после", ведь теперь он может забыть даже свое имя. Агиях совсем теряет покой, когда к нему возвращаются дочь и внук, которые жили за границей, а домашний любимец умирает в результате обезвоживания.

Мужчина начинает искать в своей ситуации и положительные стороны: теперь он может каждый день начинать с нового листа, делать все, что угодно, и не быть привлеченным к ответственности. Поэтому Агиях решает самостоятельно вершить правосудие – и начинает убивать.

Тем временем зритель знакомится с полицейской Неврой, которая работает в отделе убийств. Ее жизнь тоже меняется после того, как судьбы Невры и Агияха пересекутся.

"Личность": смотрите трейлер онлайн

Кому понравится эта картина

Сериал состоит из одного сезона и 12 серий. Он получил такие мировые и отечественные награды как "Лучший интернет-сериал года", "Лучший веб-сериал". Главный актер Халук Бильгинер стал лучшим актером по версии International Emmy Awards.

Сериал сможет заинтересовать любителей детективов, криминала и запутанных преступлений, тех, кто ценит символизм и глубокие смыслы.