Кіно 24 розповість про небанальну турецьку картину, яка кардинально відрізняється від стрічок, які ми звикли бачити від турецьких режисерів. сюжет якої може здивувати. Це мінісеріал "Особистість", сюжет якого здатен по-справжньому здивувати.

Цікаво Неможливо відірватися: емоційний турецький серіал, який можна подивитися за вечір

Рік: 2018

Жанр: драма, детектив, трилер, кримінал

Режисер: Онур Сайлак

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Сюжет серіалу "Особистість"

У центрі сюжету – 65-річний Агіях Белоглу, який живе у шумному районі Стамбула у квартирі. Його дружина померла кілька років тому, та оточення дуже любить й поважає Агіяха.

Раптом чоловік дізнається, що у нього діагностували хворобу Альцгеймера. Тепер чоловік розуміє, що його життя розділилось на "до" і "після", адже тепер він може забути навіть своє ім'я. Агіях зовсім втрачає спокій, коли до нього повертаються донька та онук, які жили за кордоном, а домашній улюбленець помирає внаслідок зневоднення.

Чоловік починає шукати у своїй ситуації й позитивні сторони: тепер він може кожен день починати з нового аркуша, робити все, що завгодно, і не бути притягнутим до відповідальності. Тож Агіях вирішує самостійно вершити правосуддя – і починає вбивати.

Тим часом глядач знайомиться з поліціянткою Неврою, яка працює у відділі вбивств. Її життя теж змінюється після того, як долі Неври та Агіяха перетнуться.

"Особистість": дивіться трейлер онлайн

Кому сподобається ця картина

Серіал складається з одного сезону й 12 серій. Він здобув такі світові й вітчизняні нагороди як "Найкращий інтернет-серіал року", "Найкращий вебсеріал". Головний актор Халук Більгінер став найкращим актором за версією International Emmy Awards.

Серіал зможе зацікавити любителів детективів, криміналу та заплутаних злочинів, тих, хто цінує символізм та глибокі сенси.