Новый украинский фильм, который стоит посмотреть, когда хочется плакать
- 20 ноября 2025 года в Украине состоялась премьера фильма "Ты – космос", который уже покорил аудиторию в Европе.
- Фильм получил награды на более чем пятидесяти международных фестивалях, включая награды на фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже, Бостоне, Невшателе.
20 ноября 2025 года в Украине состоялась премьера нового фильма "Ты –космос", который никого не оставит равнодушным. Лента уже успела покорить аудиторию в Европе.
А теперь этот фильм можно посмотреть в украинских кинотеатрах. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете.
Что известно о фильме "Ты – космос"?
В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной.
Но вдруг на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи. Несмотря на расстояние и препятствия, Андрей решает спасти ее любой ценой.
"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма
Главную роль в ленте сыграл актер и военнослужащий Владимир Кравчук.
Что известно об успехе фильма?
- Фильм уже успел покорить аудиторию в Европе. После начала кинотеатрального проката в Германии и Польше зрители делились своими впечатлениями в соцсетях:
Это действительно лучший фильм, с которым ничто не может сравниться. Каждый раз, когда я пытаюсь рассказать людям об этом фильме, я начинаю плакать до слез. Он такой хороший и такой щемящий, а еще шутки невероятные,
– написала на Leterrboxd одна из зрительниц после показа.
- Фильм уже получил большую награду на более чем пятидесяти международных фестивалях.
- Среди ключевых – главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже, Бостоне, Невшателе.
- В начале октября "Ты – космос" боролся за главную награду в Европейской конкурсной программе Одесского международного кинофестиваля.
Если у вас плохой день, его можно легко исправить походом в кинотеатр. Фильм "Ты – космос" уже готов подарить вам незабываемые эмоции.