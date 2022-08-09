У кинорежиссера "Меланхолии" Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
Источник:The Guardian
У датского кинорежиссера и сценариста Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Он известен своими проектами "Меланхолия", "Антихрист", "Нимфоманка".
66-летнему кинорежиссеру, получившему "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Танцующая во тьме", поставили диагноз болезнь Паркинсона. Впрочем, художник сообщил, что он "в хорошем настроении и лечится".
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У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона
Продюсерская компания Ларса фон Триера Zentropa, которую он основал в 1992 году, сообщила The Guardian, что режиссер находится "в хорошем настроении и лечится от своих симптомов", пока он завершает предстоящий последний сезон своей телевизионной трилогии "Королевство".
Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале в августе и фон Триер примет участие в ограниченных мероприятиях для прессы.Кстати. 79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года на острове Лидо.
В интервью 2018 года Триер объяснял свою дрожь рук приемом антидепрессантов и отказом от алкоголя: "Я работаю над своим алкоголизмом, и это хорошо", – сказал он.
Что известно о Ларсе фон Триере
Датский режиссер родился в 1956 году в Копенгагене в семье государственных служащих Ульфа и Ингер Триер. Родители придерживались левых взглядов, отец был социал-демократом, мать – коммунисткой. В 11 лет творил свой первый проект – "Путешествие в тыквенную страну", который снял на подаренную видеокамеру. В кино Ларс фон Триер дебютировал в 1976 году короткометражным фильмом "Садовник орхидей".
Фильмография режиссера
Трилогия "Европа":
- "Элемент преступления" (1984 год);
- "Эпидемия" (1987 год);
- "Европа" (1991 год).
Трилогия "Золотое сердце":
- "Рассекая волны" (1996 год);
- "Идиоты" (1998 год);
- "Танцующая во тьме" (2000 год).
Незавершенная трилогия "США: Страна возможностей":
- "Догвилль" (2003 год);
- "Мандерлей" (2005 год).
Другие проекты:
- "Пять препятствий" (2003 год);
- "Самый главный босс" (2006 год);
- "Антихрист" (2009 год);
- "Меланхолия" (2011 год);
- "Нимфоманка" (2013 год);
- "Дом, который построил Джек" (2018).
Телевизионные проекты:
- "Медея" (1988 год);
- "Королевство" (1994 год);
- "Королевство II" (1997 год);
- "День Д" (2000 год).
Краткометражные фильмы:
- "Садовник орхидей" (1977 год);
- "Мята – Блаженство" (1979 год);
- "Ноктюрн" (1980 год);
- "Последняя деталь" (1981 год);
- "Изображение увольнения" (1982 год);
- "У каждого свое кино" (2007 год).
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Фон Триер остается одним из самых противоречивых работающих сегодня режиссеров. Его манифест "Догма 95", начатый вместе с Томасом Винтербергом, совершил революцию в артхаусном кино благодаря своей бескомпромиссной приверженности подлинности.
Черный юмор, лежащий в основе большей части его работ, а также его конфронтационный подход к гендерным отношениям завоевали ему как преданных поклонников, так и страстных недоброжелателей.
Одним из известных фильмов режиссера является "Меланхолия" в 2011 году. В фантастической драме идет речь о душевном состоянии главной героини, которую сыграла Кирстен Данст. Свадебную вечеринку влюбленной пары нарушает трагедия – к Земле приближается планета Меланхолия, столкновение с которой уничтожит все живое вокруг. Времени и шансов на спасение становится все меньше, хеппи-энд – маловероятный.
Во многих интервью Ларс фон Триер признается, что больше всего в фильмах он не любит ждать финала. Так что в своей "Меланхолии" сначала решил показать, чем все закончится, а уже потом рассказать историю.
"Меланхолия" Ларса фон Триера заставляет задуматься, куда мы идем, что мы делаем каждый день, и что будет, если это внезапно закончится, и что останется. Что останется внутри, что останется от нас вообще", – отметили зрители.
"Меланхолия": смотрите трейлер