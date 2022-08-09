У кинорежиссера "Меланхолии" Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У датского кинорежиссера и сценариста Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Он известен своими проектами "Меланхолия", "Антихрист", "Нимфоманка".

66-летнему кинорежиссеру, получившему "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Танцующая во тьме", поставили диагноз болезнь Паркинсона. Впрочем, художник сообщил, что он "в хорошем настроении и лечится".

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У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

Продюсерская компания Ларса фон Триера Zentropa, которую он основал в 1992 году, сообщила The Guardian, что режиссер находится "в хорошем настроении и лечится от своих симптомов", пока он завершает предстоящий последний сезон своей телевизионной трилогии "Королевство".

Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале в августе и фон Триер примет участие в ограниченных мероприятиях для прессы.

. 79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года на острове Лидо.

В интервью 2018 года Триер объяснял свою дрожь рук приемом антидепрессантов и отказом от алкоголя: "Я работаю над своим алкоголизмом, и это хорошо", – сказал он.

Что известно о Ларсе фон Триере

Датский режиссер родился в 1956 году в Копенгагене в семье государственных служащих Ульфа и Ингер Триер. Родители придерживались левых взглядов, отец был социал-демократом, мать – коммунисткой. В 11 лет творил свой первый проект – "Путешествие в тыквенную страну", который снял на подаренную видеокамеру. В кино Ларс фон Триер дебютировал в 1976 году короткометражным фильмом "Садовник орхидей".

Фильмография режиссера

Трилогия "Европа":

"Элемент преступления" (1984 год);

"Эпидемия" (1987 год);

"Европа" (1991 год).

Трилогия "Золотое сердце":

"Рассекая волны" (1996 год);

"Идиоты" (1998 год);

"Танцующая во тьме" (2000 год).

Незавершенная трилогия "США: Страна возможностей":

"Догвилль" (2003 год);

"Мандерлей" (2005 год).

Другие проекты:

"Пять препятствий" (2003 год);

"Самый главный босс" (2006 год);

"Антихрист" (2009 год);

"Меланхолия" (2011 год);

"Нимфоманка" (2013 год);

"Дом, который построил Джек" (2018).

Телевизионные проекты:

"Медея" (1988 год);

"Королевство" (1994 год);

"Королевство II" (1997 год);

"День Д" (2000 год).

Краткометражные фильмы:

"Садовник орхидей" (1977 год);

"Мята – Блаженство" (1979 год);

"Ноктюрн" (1980 год);

"Последняя деталь" (1981 год);

"Изображение увольнения" (1982 год);

"У каждого свое кино" (2007 год).

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Фон Триер остается одним из самых противоречивых работающих сегодня режиссеров. Его манифест "Догма 95", начатый вместе с Томасом Винтербергом, совершил революцию в артхаусном кино благодаря своей бескомпромиссной приверженности подлинности.

Черный юмор, лежащий в основе большей части его работ, а также его конфронтационный подход к гендерным отношениям завоевали ему как преданных поклонников, так и страстных недоброжелателей.

Одним из известных фильмов режиссера является "Меланхолия" в 2011 году. В фантастической драме идет речь о душевном состоянии главной героини, которую сыграла Кирстен Данст. Свадебную вечеринку влюбленной пары нарушает трагедия – к Земле приближается планета Меланхолия, столкновение с которой уничтожит все живое вокруг. Времени и шансов на спасение становится все меньше, хеппи-энд – маловероятный.

Во многих интервью Ларс фон Триер признается, что больше всего в фильмах он не любит ждать финала. Так что в своей "Меланхолии" сначала решил показать, чем все закончится, а уже потом рассказать историю.

"Меланхолия" Ларса фон Триера заставляет задуматься, куда мы идем, что мы делаем каждый день, и что будет, если это внезапно закончится, и что останется. Что останется внутри, что останется от нас вообще", – отметили зрители.

"Меланхолия": смотрите трейлер