Как сообщает Variety, создатели объявили эту новость довольно эффектно: в видео появились Селена Гомес, Мерил Стрип и Мартин Шорт, которые намекнули, что в лондонской версии команды не хватает "еще одной" звезды. И тут в кадре появилась Колман в костюме. Все, интригу можно считать официально запущенной.

Оливия Колман теперь тоже будет расследовать убийства



Оливия Колман появится в новом сезоне сериала "Убийства в одном здании" / Фото из инстаграма звезды





Колман присоединилась к шестому сезону, действие которого переносит героев из Нью-Йорка в Лондон. Правда, детали ее персонажа пока держатся в секрете.

Известно, что сезон уже находится в производстве в Великобритании. По сюжету Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес продолжат расследование смерти Синды Каннинг, события которой легли в основу финала пятого сезона.

И это еще не вся команда

Если появление Оливии Колман кажется вам серьезным усилением, подождите, пока не увидите весь список.

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В шестом сезоне также заявлены Дэвид Теннант, Шэрон Горган, Мартин Фриман, Джим Бродбент, Дженнифер Сондерс, Гэри Халливелл, Никола Коглан, Саймон Эшли, Джоди Уиттакер, Ричард Айоади, Дерек Джейкоби, Питер Капальди и еще целая плеяда британских актеров.

Одним словом, создатели решили не просто отправить троицу детективов в Лондон. Они, похоже, решили забрать с собой половину британского телевидения.

Приятная новость для фанатов: вместе с Селеной Гомес, Мерил Стрип и Мартином Шортом в шестой сезон возвращается и Стив Мартин. Также в актерском составе снова будет Майкл Сирил Крейтон.

Когда ждать новый сезон

Пока что придется немного подождать. Шестой сезон находится в производстве в Великобритании, но точную дату премьеры еще не объявили.

Кстати, пока в Лондоне идут съемки сезона "Убийств в одном здании", в Голливуде параллельно кипит работа над еще одним громким кинопроектом – "Мазерати: Братья".





