Як повідомляє variety, новину творці оголосили доволі ефектно: у відео з’явилися Селена Гомес, Меріл Стріп і Мартін Шорт, які натякнули, що в лондонській версії команди бракує "ще однієї " зірки. І тут у кадрі з’явилася Колман у костюмі. Все, інтригу можна вважати офіційно підкинутою.

Олівія Колман тепер теж розслідуватиме вбивства



Олівія Колман з'явиться в новому сезоні серіалу Вбивства в одній будівлі / Фото Інстаграм зірки





Колман приєдналася до шостого сезону, дія якого переносить героїв із Нью-Йорка до Лондона. Щоправда, деталі її персонажа поки тримають у таємниці.

Відомо, що сезон уже перебуває у виробництві у Великій Британії. За сюжетом Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес продовжать розслідування смерті Сінди Каннінг, події якої стали основою фіналу п’ятого сезону.

І це ще не вся команда

Якщо поява Олівії Колман здається вам серйозним посиленням, зачекайте, поки побачите весь список.

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У шостому сезоні також заявлені Девід Теннант, Шерон Горган, Мартін Фріман, Джим Бродбент, Дженніфер Сондерс, Гері Галлівелл, Нікола Коглан, Сімон Ешлі, Джоді Віттакер, Річард Айоаді, Дерек Джекобі, Пітер Капальді та ще ціла колекція британських акторів.

Словом, творці вирішили не просто відправити трійцю детективів до Лондона. Вони, схоже, вирішили забрати із собою половину британського телебачення.

Приємна новина для фанатів: разом із Селеною Гомес, Меріл Стріп і Мартіном Шортом до шостого сезону повертається й Стів Мартін. Також у касті знову буде Майкл Сіріл Крейтон.

Коли чекати новий сезон

Поки що тут доведеться потерпіти. Шостий сезон перебуває у виробництві у Великій Британії, але точну дату прем’єри ще не оголосили.

До речі, поки у Лондоні йдуть зйомки сезону "Вбивств в одній будівлі", в Голлівуді паралельно кипить робота над ще одним гучним кінопроєктом – "Мазераті: Брати".





