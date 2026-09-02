Лауреат премии "Оскар" Оливия Колман появится в сериале "Убийства в одном здании": что известно о 6-м сезоне

Если вам казалось, что в "Убийствах в одном здании" уже собрали всех возможных звезд, сериал решил доказать: нет, Голливуд еще не исчерпал себя. К шестому сезону популярного детективного сериала присоединилась лауреатка "Оскара" Оливия Колман –, и, судя по актерскому составу, Лондон теперь официально стал новой территорией для расследований.

Как сообщает Variety, создатели объявили эту новость довольно эффектно: в видео появились Селена Гомес, Мерил Стрип и Мартин Шорт, которые намекнули, что в лондонской версии команды не хватает "еще одной" звезды. И тут в кадре появилась Колман в костюме. Все, интригу можно считать официально запущенной.

Оливия Колман теперь тоже будет расследовать убийства



Оливия Колман появится в новом сезоне сериала "Убийства в одном здании" / Фото из инстаграма звезды





Колман присоединилась к шестому сезону, действие которого переносит героев из Нью-Йорка в Лондон. Правда, детали ее персонажа пока держатся в секрете.

Известно, что сезон уже находится в производстве в Великобритании. По сюжету Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес продолжат расследование смерти Синды Каннинг, события которой легли в основу финала пятого сезона.

И это еще не вся команда

Если появление Оливии Колман кажется вам серьезным усилением, подождите, пока не увидите весь список.

В шестом сезоне также заявлены Дэвид Теннант, Шэрон Горган, Мартин Фриман, Джим Бродбент, Дженнифер Сондерс, Гэри Халливелл, Никола Коглан, Саймон Эшли, Джоди Уиттакер, Ричард Айоади, Дерек Джейкоби, Питер Капальди и еще целая плеяда британских актеров.

Одним словом, создатели решили не просто отправить троицу детективов в Лондон. Они, похоже, решили забрать с собой половину британского телевидения.

Приятная новость для фанатов: вместе с Селеной Гомес, Мерил Стрип и Мартином Шортом в шестой сезон возвращается и Стив Мартин. Также в актерском составе снова будет Майкл Сирил Крейтон.

Когда ждать новый сезон

Пока что придется немного подождать. Шестой сезон находится в производстве в Великобритании, но точную дату премьеры еще не объявили.

Кстати, пока в Лондоне идут съемки сезона "Убийств в одном здании", в Голливуде параллельно кипит работа над еще одним громким кинопроектом – "Мазерати: Братья".





