Актер Голливуда, Алек Болдуин, снова отказался признать свою вину в случайном убийстве. Узнайте в материале детали инцидента.

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Алек Болдуин не признает себя виновным

Подобные обвинения были отменены в отношении актера в апреле 2023 года, за две недели до запланированного суда. Однако, прокуроры из Нью-Мексико возобновили дело против Болдуина, ссылаясь на новые судебно-медицинские доказательства, которые возникли во время экспертизы оружия, использованного тогда. В результате стрельбы был ранен также режиссер Джоэла Соуза.

Актер заявил о своей невиновности за день до запланированного онлайн-заседания в суде Санта-Фе, которое теперь отменено. Алек Болдуин утверждает, что он не нажимал на спусковой крючок пистолета Кольт 45-го калибра, а лишь отводил курок назад.

Также он утверждает, что не несет ответственности за смерть Галины Гатчинс, поскольку не знал, что в оружии есть боевые патроны, которые вообще не должны быть на площадке для съема.

Кто получил приговор по делу

Ассистент режиссера Дэйв Холлс, ответственный за оружие и боеприпасы на тех съемках, получил условное наказание в виде полугода лишения свободы. Также в деле обвиняется Анна Гутьерес-Рид, которая была ответственна за надзор за огнестрельным оборудованием. Она, так же как и Болдуин, отказывается признавать свою вину.