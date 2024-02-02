Актор Голлівуду, Алек Болдвін, знову відмовився визнати свою вину у випадковому вбивстві. Дізнайтесь в матеріалі деталі інциденту.

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Алек Болдвін не визнає себе винним

Подібні обвинувачення були скасовані щодо актора у квітні 2023 року, за два тижні до запланованого суду. Проте, прокурори з Нью-Мексико відновили справу проти Болдвіна, посилаючись на нові судово-медичні докази, які виникли під час експертизи зброї, використаної тоді. Внаслідок стрілянини було поранено також режисер Джоела Соуза.

Актор заявив про свою невинуватість за день до запланованого онлайн-засідання в суді Санта-Фе, яке тепер скасоване. Алек Болдвін твердить, що він не натискав на спусковий гачок пістолета Кольт 45-го калібру, а лише відводив курок назад.

Також він стверджує, що не несе відповідальності за смерть Галини Гатчинс, оскільки не знав, що в зброї є бойові набої, які взагалі не повинні бути на майданчику для знімання.

Хто отримав вирок у справі

Асистент режисера Дейв Голлс, відповідальний за зброю та боєприпаси на тих зйомках, отримав умовне покарання у вигляді пів року позбавлення волі. Також в справі обвинувачується Ганна Гутьєрес-Рід, яка була відповідальна за нагляд за вогнепальним обладнанням. Вона, так само як і Болдвін, відмовляється визнавати свою провину.