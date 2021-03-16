Теперь окончательно: сериал "Убивая Еву" закончится на 4 сезоне
Ранее создатели сериала "Убивая Еву" обещали, что проект будет иметь всего 3 сезона. Но сейчас стало известно, что сериал продлили на еще 1 сезон.
Источник:The Hollywood Reporter
Создатели сериала обещают, что этот сезон точно станет последним. В финале будет 8 эпизодов. Но не исключено, что появятся новые проекты в виде спин-оффов.
К теме В приквеле "Игры престолов" не будет жестоких сцен насилия над женщинами
Главной сценаристкой 4 сезона стала Лаура Нил. Это она работала над сериалами "Половое воспитание" и "Мой сумасшедший дневник". Сюзан Хиткот, которая занималась сценарием третьего сезона, покинула проект.
Съемки финального сезона сериала "Убивая Еву" начнутся летом в Великобритании. Также съемочная группа посетит нескольких стран Европы.
Премьера запланирована на 2022 год.
Кроме этого, разработчики сериала заявили, что после четвертого сезона может начаться работа над спин-оффамы "Убивая Еву". Так, AMC Networks тесно сотрудничает с продюсерами проекта, чтобы разработать потенциальные дополнительные идеи, которые позволят расширить мир шоу, выйдя за пределы персонажей Евы и Вилланель. Других подробностей пока не сообщали.
Сериал "Убивая Еве": сюжет
- Сюжет "Убивая Еву" основан на серии шпионских романов Люка Дженнингса.
- В основе истории – британская разведчица Ева, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланель.
- В главных ролях – Сандра О и Джоди Комер.
Поделиться новостью