Ранее создатели сериала "Убивая Еву" обещали, что проект будет иметь всего 3 сезона. Но сейчас стало известно, что сериал продлили на еще 1 сезон.

Создатели сериала обещают, что этот сезон точно станет последним. В финале будет 8 эпизодов. Но не исключено, что появятся новые проекты в виде спин-оффов.

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Главной сценаристкой 4 сезона стала Лаура Нил. Это она работала над сериалами "Половое воспитание" и "Мой сумасшедший дневник". Сюзан Хиткот, которая занималась сценарием третьего сезона, покинула проект.

Съемки финального сезона сериала "Убивая Еву" начнутся летом в Великобритании. Также съемочная группа посетит нескольких стран Европы.

Премьера запланирована на 2022 год.

Кроме этого, разработчики сериала заявили, что после четвертого сезона может начаться работа над спин-оффамы "Убивая Еву". Так, AMC Networks тесно сотрудничает с продюсерами проекта, чтобы разработать потенциальные дополнительные идеи, которые позволят расширить мир шоу, выйдя за пределы персонажей Евы и Вилланель. Других подробностей пока не сообщали.

Сериал "Убивая Еве": сюжет