"Уборщица" может побить рекорд "Ход королевы" на Netflix

"Уборщица. История матери-одиночки" близка к тому, чтобы побить рекорд "Ход королевы" и стать самым рейтинговым сценарным мини-сериалом на Netflix. По данным стримингового сервиса, драма с участием Маргарет Куэлли и Энди МакДауэлл скоро одолеет отметку в 67 миллионов – именно столько аккаунтов следят за скитаниями главной героини.

Сериал стартовал 1 октября, и если он достигнет указанной цифры в течение первых 28 дней, он обойдет "Ход королевы", который за этот же промежуток времени посмотрело 62 миллиона аккаунтов, и займет пятое место по количеству просмотров среди оригинальных проектов Netflix наряду с сериалами "Секс/жизнь" и третьим сезоном "Очень странные дела".

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Коротко о сериале "Уборщица"

В основу мини-сериала по сценарию Молли Смит Мецлер легла книга Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты". В центре драмы находится одинокая мать Алекс, которая вынуждена заниматься уборкой помещений, чтобы свести концы с концами и обеспечить своей дочери лучшее будущее.

"Уборщица" уже длительное время уверенно удерживает вторую позицию в топ-10 сериалов Netflix в Украине.

Трейлер сериала "Уборщица": смотрите видео онлайн

Главные роли в сериале исполняют:

Маргарет Куэлли;

Райли Невэй Уиттэт;

Ник Робинсон;

Аника Нони Роуз;

Трэйси Вилар;

Билли Бёрк;

Энди МакДауэлл;

Реймонд Эблэк;

Б.Дж. Харрисон;

Ксавьер де Гузман;

Эйми Карреро;

Тоби Левинс.

Среди режиссерского состава сериала – Джон Уэллс, Зинга Стюарт, Хелен Шейвер, Лила Нойгебауэр и Куйен Трэн. Одними из продюсеров экранизации выступают Марго Робби и Том Акерли.

Также 20 октября Netflix объявил, что пятый сезон сериала "Бумажный дом" посмотрели, а третий сезон сериала "Половое воспитание" – 55 миллионов.