Новый сезон "Участкового с ДВРЗ" выйдет уже сегодня: с Ксенией Мишиной и Вячеславом Довженко

Сегодня, 14 марта, в 20:00 на телеканале ICTV2 выходит третий сезон народного детективного сериала "Участковый с ДВРЗ". Что известно о новых сериях детектива о работе полицейских отдаленного столичного района – узнайте дальше.

Как сообщили 24 Канала, предыдущие сезоны "Участкового с ДВРЗ" полюбились миллионам зрителей. По рейтингам сериал неоднократно входил в список популярнейших сериалов на украинском телевидении.

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"Участкового с ДВРЗ" 3 сезон: что известно

Новые серии "Участкового с ДВРЗ" снимали еще осенью 2021 года. Но из-за полномасштабного вторжения российского агрессора показ нового сезона задержали. Главный актер сериала Вячеслав Довженко считает, что сейчас, когда украинцы гораздо больше нуждаются в моральном отдыхе, чем обычно, сериал может стать настоящим лекарством для души.

По мнению исполнителя роли участкового Бондаря, украинские сериалы в войну не только смогут разрадовать, но и помогут объединить нацию.

Развлекательный контент сейчас не просто нужен – он необходим. Судю по тому, что сейчас собираем полные залы в театрах. Людям важно переключаться на что-то хорошее от нашего тяжелого настоящего, от военной тематики, хотя и не имеем права об этом забывать. Но отвлекаться надо,

– говорит Вячеслав.

"Ничто так не объединяет людей, как культура. Поэтому когда мы говорим о развлекательном контенте - это прежде всего культурный контент. Должно ли сниматься кино в войну - есть. И на любую тему, а не только военную. Зрителям сейчас это необходимо Мы после 2014 года так катастрофически мало нанимали свой контент, что его сейчас не хватает.Ко мне часто даже на улице подходят и говорят: "Давайте еще снимайте, мы уже все пересмотрели". Поэтому нужно снимать. видеть украинских актеров", – рассказывает Вячеслав.

Вячеслав Довженко в сериале / Фото пресс-службы

Если раньше актера чаще всего узнавали по роли украинского бойца с позывным "Августом" в фильме "Киборги", то сейчас чаще всего зрители называют актера Бондарем по сериалу об участковом.

"Участковый с ДВРЗ" сейчас на первом месте для моих поклонников. Это прямо-таки действительно народный сериал получился. Если раньше больше всего по "Киборгам" узнавали, то сейчас уже когда видят меня, кричат: "Серёнок!". По "Участковому с ДВРЗ" слышу столько хороших отзывов и вопросов, когда же будет продолжение. И вот наконец новый сезон – верю, что в такое сложное время он только прибавит воодушевления к победе – с шутками Дзюбы развеселит, расследованиями участковых отвлечет, а пылом Бондаря вдохновит и самому никогда не опускать руки, – рассказывает исполнитель главной роли Вячеслав Довженко.

А еще в жизни главного героя появится новая девушка – Марина, которую сыграет известная холостячка страны Ксения Мишина. Об этом рассказал режиссер сериала Сергей Толкушкин. Завяжутся ли между героями отношения, режиссер не рассказывает. Только намекает, что любовных похождений в новом сезоне будет гораздо больше, чем в предыдущих.

Ксения Мишина в сериале / Фото пресс-службы

Из полицейского района Петром Дзюбой участковый Бондарь поймал немало преступников, среди которых оказались и опасные бандиты района. Но по-настоящему серьезные расследования ожидают только напарников. В 3 сезоне они будут иметь дело с опасным бандитом, что гораздо серьезнее местного криминального авторитета Грача. Новые романтические знакомства Бондаря, семейная драма в жизни Дзюбы, встреча с давно забытыми родственниками, разборки между бандами и даже дела с тайными агентами – новый третий сезон окажется насыщенным сюрпризами.

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Сюжет сериала "Участковый с ДВРЗ"

Как сообщила пресс-служба сериала, по сюжету первых двух сезонов успешный оперативник Сергей Бондарь имел дело только с серьезными преступниками и сложными спецоперациями. Но из-за того, что посадил бандита-мажора в тюрьму и ввязался в скандал, должно отбывать службу в отдаленном районе ДВРЗ. Сейчас Бондарь разбирается с проблемами местных жителей: мужчинами и женами, не мирящимися из-за бытовых ссор, недовольными соседями и местными алкоголиками. И как ни сложно Сергею смириться с такой жизнью, он на совесть выполняет свою работу.