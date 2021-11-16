В последних сериях 3 сезона Мириам Мейзел потеряла сотрудничество с легендарным певцом Шаем Болдвином. Поэтому в новых эпизодах зрители увидят, как главная героиня будет переживать отмену ее большого турне.

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В центре событий четвертого сезона предстанет Мириам, на первый взгляд, обычная американка, которая воспитывалась в еврейских традициях. Она имеет 2 маленьких детей и поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем Джоэлем. Сожалеть из-за разрыва Мириам не намерена, ведь именно он помог ей начать карьеру юмористки. Главная героиня выступает со стендапами в клубе, доводя до слез даже взыскательную публику.

В то же время Джоэл все же открыл свой бар, поэтому в СМИ предполагают, что Мириам может выступать в его клубе, помогая таким образом и ему, и себе. Решать пара будет и спорные вопросы по образованию и воспитанию их детей, что может еще больше сблизить их. Но сейчас авторы 4 сезона "Удивительной миссис Мейзел" не комментируют предположений и держат в тайне детали будущих серий.

"Удивительная миссис Мейзел" 4 сезон: первые официальные кадры из сериала



Кадр из 4 сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел" / Фото из твиттера Amazon Studios



Кадр из 4 сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел" / Фото из твиттера Amazon Studios

Актеры "Удивительная миссис Мейзел" 4 сезон: