В последних сериях 3 сезона Мириам Мейзел потеряла сотрудничество с легендарным певцом Шаем Болдвином. Поэтому в новых эпизодах зрители увидят, как главная героиня будет переживать отмену ее большого турне.
Если вы пропустили "Декстер: новая кровь" 9 сезон: сериал установил рекорд просмотров и получил сумасшедшие отзывы
В центре событий четвертого сезона предстанет Мириам, на первый взгляд, обычная американка, которая воспитывалась в еврейских традициях. Она имеет 2 маленьких детей и поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем Джоэлем. Сожалеть из-за разрыва Мириам не намерена, ведь именно он помог ей начать карьеру юмористки. Главная героиня выступает со стендапами в клубе, доводя до слез даже взыскательную публику.
В то же время Джоэл все же открыл свой бар, поэтому в СМИ предполагают, что Мириам может выступать в его клубе, помогая таким образом и ему, и себе. Решать пара будет и спорные вопросы по образованию и воспитанию их детей, что может еще больше сблизить их. Но сейчас авторы 4 сезона "Удивительной миссис Мейзел" не комментируют предположений и держат в тайне детали будущих серий.
"Удивительная миссис Мейзел" 4 сезон: первые официальные кадры из сериала
Кадр из 4 сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел" / Фото из твиттера Amazon Studios
Кадр из 4 сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел" / Фото из твиттера Amazon Studios
Актеры "Удивительная миссис Мейзел" 4 сезон:
- Рейчел Броснахен – Мириам Мейзел;
- Алекс Борштейн – агент Сюзи Майерсон;
- Майкл Зеген – бывший муж Мириам Джоэл;
- Марин Гинкль – мама главной героини Роуз Вайзман;
- Тони Шалуб – папа Абэ Вайзман;
- Кевин Поллак – свекор Мириам Мойше Мейзел;
- Каролина Ааарон – его жена Шерли Мейзел;
- Джейн Линч – юмористка Софи Леннон;
- Люк Кирби – юморист Ленни Брюс.