Продолжение "Удивительной миссис Мэйзел" начнется с двух эпизодов, которые выпустят 18 февраля 2022 года. Остальные будут выходить по две недели. Всего в сезон войдет восемь серий.

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Кратко о сюжете продолжения "Удивительной миссис Мэйзел"

Действие четвертого сезона развернется в 1960 году, а сюжет расскажет о том, как Мириам Мэйзел пытается стать ведущей участницей выступлений стендап-комиков. При поддержке своего менеджера Сюзи Майерсона она находит работу, где ей дают полную творческую свободу, но после этого начинает отдаляться от своих близких.

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Где смотреть

"Удивительная миссис Мэйзел" выходит в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video с 2017 года. Сериал получил высокие оценки критиков, а также выиграл 20 премий "Эмми" и три "Золотых глобуса", в том числе в номинации "Лучшая комедия".

Интересный факт! На данный момент известно, что сериал продлен на пятый сезон, съемки которого начнутся в феврале следующего года.



Постер сериала "Удивительная миссис Мэйзел" / Фото @MaiselTV